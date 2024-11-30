Çin'den Kara Para Aklamaya Karşı Yeni Düzenlemeler

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BEİJİNG, 30 Kasım (Xinhua) -- Çin Yüksek Halk Savcılığı, kara para aklama suçlarına yönelik baskıyı yoğunlaştırmak için düzenlemeler yaptı.

Savcılık Cuma günü yaptığı açıklamada, 1 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek olan yeni revize edilmiş Kara Para Aklamayla Mücadele Kanunu'nun doğru şekilde anlaşılıp uygulanması çağrısında bulundu.

Savcılık, üç yıllık kara para aklama karşıtı kampanyanın derinleştirilmesi ve ilgili suçluların yasalara uygun olarak cezalandırılması için daha fazla çaba sarf edilmesi gerektiğini belirtti.

Açıklamada ayrıca, yeni teknolojiler, ürünler veya yeni endüstrileri içeren kara para aklama suçlarıyla mücadele kabiliyetinin geliştirilmesi için çaba gösterilmesi istendi.

Savcılık, kara para aklama vakaları ele alınırken veri güvenliğinin sağlanması ve kişisel bilgilerin korunmasının önemini vurguladı.