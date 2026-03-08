Çin'den Korumacılığa Tepki - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Çin'den Korumacılığa Tepki

08.03.2026 14:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Wang Yi, gümrük engellerinin geriye tepme etkisi yaratacağını vurguladı ve ekonomik küreselleşmeyi savundu.

BEİJİNG, 8 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, bir ülkenin, gümrük vergisi engelleri oluşturmasının ve ekonomik ve teknolojik ilişkilerin koparılmasını dayatmasının yalnızca geri tepecek uygulamalardan ibaret olduğunu söyledi.

Wang, devam eden 14. Ulusal Halk Kongresi'nin dördüncü oturumu kapsamında pazar günü düzenlediği basın toplantısında, "Korumacılık arayışı, kendini karanlık bir odaya kilitlemeye benzer. Rüzgar ve yağmurdan korurken, ışığı ve havayı da engeller" dedi.

Wang, ekonomik küreselleşmenin karşı karşıya olduğu sorunların ancak daha sürdürülebilir bir kalkınma ve daha hakkaniyetli ve etkin bir yönetişimle çözüme kavuşturulabileceğini vurguladı.

Çin'in evrensel olarak faydalı ve kapsayıcı bir ekonomik küreselleşmeyi destekleme yönündeki vizyonuna işaret eden Wang, bu vizyonun, ekonomik küreselleşme pastasının büyütülmesini, daha da önemlisi bu pastanın daha adil biçimde bölüşülmesini amaçladığını belirtti.

Hiçbir ülkenin geride kalmaması ve genişleyen gelir uçurumunun önlenmesi yönündeki ilkelerine dikkat çeken kaydeden Wang, bu çerçevede ülkeleri birbirlerinin güçlü yönlerinden yararlanıp ekonomik açıklık yoluyla fırsatları paylaşmaya ve ortak çıkarlar yoluyla ortak kalkınma ve karşılıklı başarı arayışına teşvik ettiklerini söyledi.

Kaynak: Xinhua

Dış Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Korumacılığa Tepki - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaşta 8. gün İran, Tel Aviv’i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA’larla vurdu Savaşta 8. gün! İran, Tel Aviv'i ilk kez yeni nesil füzeler ile İHA'larla vurdu
Trump zor durumda Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt Trump zor durumda! Gazetecinin Rusya sorusuna skandal yanıt
İspanya’nın ardından Avrupa’nın en büyük ülkesi de Trump’a sırt döndü İspanya'nın ardından Avrupa'nın en büyük ülkesi de Trump'a sırt döndü
Savaş sürerken ABD’den İsrail’e 2 milyar dolarlık bomba satışı Savaş sürerken ABD'den İsrail'e 2 milyar dolarlık bomba satışı
Resmen alay etti Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak Resmen alay etti! Tek bir cümlesiyle araç sahiplerini ayaklandıracak
İki “kıyamet balığı“ sahile vurdu İki "kıyamet balığı" sahile vurdu

15:16
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
Bu savaş kolay kolay bitmeyecek! Dünyayı ayağa kaldıracak tehdit
14:45
Savaşın kana buladığı ülke Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı
14:35
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran’ı satan 2 ülke
İttifakları çıkara dayalıymış: İşte ölüm kalım savaşında İran'ı satan 2 ülke
14:29
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
İsrail basınından olay iddia: Birleşik Arap Emirlikleri, İran hedeflerine saldırdı
14:18
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru İran Kızılayı’ndan “zehir“ uyarısı geldi
Ateş nehirlerinden sonra petrol yağmuru! İran Kızılayı'ndan "zehir" uyarısı geldi
13:33
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
İngiliz üssünü vuran İHA ile ilgili gündem yaratacak detay
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2026 15:49:28. #.0.5#
SON DAKİKA: Çin'den Korumacılığa Tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.