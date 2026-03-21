Çin'den Ortadoğu Açıklaması

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, günümüzün en önemli önceliklerinden birinin, Ortadoğu'daki çatışmanın yayılmasının kontrol altına alınması ve başka ülkelerin çatışmaya dahil olmasının önlenmesi olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile Bonne'un talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin'in tutumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Wang, Ortadoğu'daki mevcut durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve çatışmanın yayılma eğilimi gösterdiğini söyledi. Wang, bu durumun sadece küresel enerji arzının istikrarını baltalamakla kalmadığını, aynı zamanda ciddi bir insani krize de yol açtığını belirtti.

Güce başvurmanın sorunu çözmeyeceğini vurgulayan Wang, adil olmayan bir savaşın sürmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Wang, söz konusu kritik durum karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve Fransa'nın, stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku kararlılıkla savunması ve dünyanın güçlünün zayıfı ezdiği bir düzene geri dönmesini önlemesi gerektiğini ifade etti.

Wang, en önemli önceliklerden diğer ikisinin de uluslararası toplumun derhal ateşkes yapılması yönünde tek ses olup barış görüşmelerini ilerletmeye yönelik çabalarını artırması ve Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'nin bölgedeki barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmada üzerine düşen rolü oynaması olduğunu söyledi.

Güçlüklere rağmen diyalog ve müzakerelerin, krizinden çıkışın doğru yolu olmaya devam ettiğini kaydeden Wang, bu bağlamda Çin ve Fransa'nın birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bonne ise İran ve Lübnan'daki gelişmeler de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki mevcut duruma ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bonne, hem Fransa'nın hem de Çin'in büyük ülkeler olarak BM'yi desteklediğini, uluslararası hukuka riayet ettiğini ve farklılıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını savunduğunu söyledi.

İki ülkenin çözüm arayışında birlikte çalışması, gerilimin düşürülmesine katkı sağlaması ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına destek vermesi gerektiğini belirten Bonne, Fransa'nın Ortadoğu'da barış ve istikrarın en kısa sürede sağlanması için Çin ile iletişim ve işbirliğini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.