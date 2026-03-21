Çin'den Ortadoğu Açıklaması - Son Dakika
Çin'den Ortadoğu Açıklaması

21.03.2026 12:26
Wang Yi, Ortadoğu çatışmalarını kontrol altına almanın önemini vurguladı ve barış çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 21 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, günümüzün en önemli önceliklerinden birinin, Ortadoğu'daki çatışmanın yayılmasının kontrol altına alınması ve başka ülkelerin çatışmaya dahil olmasının önlenmesi olduğunu söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi olan Wang, cuma günü Fransa Cumhurbaşkanı Diplomatik Danışmanı Emmanuel Bonne ile Bonne'un talebi üzerine telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çin'in tutumuna ilişkin açıklamalarda bulunan Wang, Ortadoğu'daki mevcut durumun kötüleşmeye devam ettiğini ve çatışmanın yayılma eğilimi gösterdiğini söyledi. Wang, bu durumun sadece küresel enerji arzının istikrarını baltalamakla kalmadığını, aynı zamanda ciddi bir insani krize de yol açtığını belirtti.

Güce başvurmanın sorunu çözmeyeceğini vurgulayan Wang, adil olmayan bir savaşın sürmesine izin verilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Wang, söz konusu kritik durum karşısında Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin daimi üyeleri olan Çin ve Fransa'nın, stratejik iletişim ve koordinasyonu güçlendirmesi, BM Şartı'nı ve uluslararası hukuku kararlılıkla savunması ve dünyanın güçlünün zayıfı ezdiği bir düzene geri dönmesini önlemesi gerektiğini ifade etti.

Wang, en önemli önceliklerden diğer ikisinin de uluslararası toplumun derhal ateşkes yapılması yönünde tek ses olup barış görüşmelerini ilerletmeye yönelik çabalarını artırması ve Birleşmiş Milletler ve BM Güvenlik Konseyi'nin bölgedeki barış ve istikrarın en kısa sürede yeniden tesis edilmesini kolaylaştırmada üzerine düşen rolü oynaması olduğunu söyledi.

Güçlüklere rağmen diyalog ve müzakerelerin, krizinden çıkışın doğru yolu olmaya devam ettiğini kaydeden Wang, bu bağlamda Çin ve Fransa'nın birlikte çalışması gerektiğini sözlerine ekledi.

Bonne ise İran ve Lübnan'daki gelişmeler de dahil olmak üzere Ortadoğu'daki mevcut duruma ilişkin görüşlerini paylaştı.

Bonne, hem Fransa'nın hem de Çin'in büyük ülkeler olarak BM'yi desteklediğini, uluslararası hukuka riayet ettiğini ve farklılıkların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını savunduğunu söyledi.

İki ülkenin çözüm arayışında birlikte çalışması, gerilimin düşürülmesine katkı sağlaması ve müzakerelerin yeniden başlatılmasına destek vermesi gerektiğini belirten Bonne, Fransa'nın Ortadoğu'da barış ve istikrarın en kısa sürede sağlanması için Çin ile iletişim ve işbirliğini artırmaya hazır olduğunu ifade etti.

Kaynak: Xinhua

Son Dakika Güncel Çin'den Ortadoğu Açıklaması - Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emniyette yeni dönem İçişleri Bakanı ilk işareti verdi Emniyette yeni dönem! İçişleri Bakanı ilk işareti verdi
İsrail’i sarsan asker ihaneti Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı İsrail'i sarsan asker ihaneti! Demir Kubbe nasıl delindiği ortaya çıktı
Savaş hazırlığı gibi hamle Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti Savaş hazırlığı gibi hamle! Veliahtıyla birlikte tankın başına geçti
Akıl almaz kaza Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti Akıl almaz kaza! Otomobil 3 iş yerlerinin içinden geçti
’’Lüksemburg’’ iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş ''Lüksemburg'' iddiasını çürüten detay: Akın Gürlek o ülkeye hiç gitmemiş
Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro Türk takımlarının bu sezonki UEFA geliri 83,44 milyon avro

12:17
İran’da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
İran'da Natanz Uranyum Zenginleştirme Tesisi vuruldu
11:58
Fenerbahçe’de deprem İşte yönetimin ’’Güle güle’’ dediği ilk isim
Fenerbahçe'de deprem! İşte yönetimin ''Güle güle'' dediği ilk isim
11:48
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
İran gizli silah iddiasını doğruladı: Menzilimiz hayal ettiklerinin ötesinde
11:39
Onu daha önce böyle görmediniz Okuyup üflediler
Onu daha önce böyle görmediniz! Okuyup üflediler
11:13
MHP’nin bayram ziyaretine DEM’in Öcalan talebi damga vurdu
MHP'nin bayram ziyaretine DEM'in Öcalan talebi damga vurdu
10:23
Artık o motosiklete elini sürmez 390 bin TL ceza kesildi
Artık o motosiklete elini sürmez! 390 bin TL ceza kesildi
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir.
SON DAKİKA: Çin'den Ortadoğu Açıklaması - Son Dakika
