Çin'den Pakistan'daki Saldırıya Kınama

BEİJİNG, 22 Mayıs (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Pakistan'da bir okul servisine düzenlenen saldırıyı kınadıklarını ve terörizmin her türlüsüne güçlü şekilde karşı çıktıklarını söyledi.

Çarşamba günü Pakistan'ın güneybatısındaki Belucistan eyaletinin Huzdar bölgesinde bir okul otobüsüne düzenlenen saldırıda 3'ü çocuk olmak üzere 5 kişi hayatını kaybederken, 30'dan fazla kişi de yaralanmıştı. Perşembe günü düzenlediği basın toplantısında saldırıyla ilgili açıklamalarda bulunan Mao, saldırıda hayatını kaybedenler için derin taziyelerini iletirken, yakınlarını kaybeden ailelere başsağlığı, yaralılara ise acil şifalar dilediklerini belirtti.

Mao, terörizmin her türlüsüne güçlü şekilde karşı çıktıklarını vurgulayarak, terörizmle mücadele, sosyal istikrarın sağlanması ve insanların yaşam ve güvenliğinin korunması konularında Pakistan'ı kararlılıkla desteklemeye devam edeceklerini ifade etti.