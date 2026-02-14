Çin'den Taiwan uyarısı

BEİJİNG, 14 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Taiwan İşleri Ofisi Sözcüsü Chen Binhua, ülkeyi bölme ve yeniden birleşmeye direnme yönündeki her türlü girişimin boş hayalden ibaret olduğunu söyledi.

Chen cuma günkü basın toplantısında Taiwan lideri Lai Ching-te'nin kısa süre önce yaptığı açıklamalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Lai'nin "Taiwan'ın bağımsızlığı" tutumuna inatla bağlı olduğunu ve çatışmacı zihniyet saplantısı bulunduğunu belirten Chen, Taiwan liderinin her daim Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında cepheleşmeyi kışkırttığını ve dış destek arayarak ve askeri imkanlara dayanarak "bağımsızlık" peşinde koşma girişimde bulunduğunu söyledi. Chen, söz konusu girişimlerin Taiwanlı soydaşların çıkarlarını ve refahını ciddi biçimde zedelediğini ifade etti.

Chen, bu tür eylemlerin Taiwan Boğazı'nın iki yakası arasında gerilimin artmasına neden olduğunu ve boğazın iki yakası arasındaki barış ve istikrarı tehlikeye attığını vurguladı.

Chen, "Dünyada tek bir Çin vardır ve Taiwan, Çin topraklarının bir parçasıdır. Taiwan sorununun ne zaman ve nasıl çözüleceği, hiçbir dış müdahaleyi kabul etmeyen, yalnızca Çin halkını ilgilendiren bir konudur" dedi.