Çin'den Tayland-Kamboçya Çatışmasına Diplomasi Çağrısı - Son Dakika
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Çin'den Tayland-Kamboçya Çatışmasına Diplomasi Çağrısı

24.07.2025 11:54
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Çin, Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır çatışmasına diyalog ve istişare ile çözüm önerdi.

Çin, Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çıkan çatışmada, taraflara sorunu diyalog ve istişare yoluyla çözme çağrısında bulundu.

Global Times gazetesinin haberine göre, Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Guo Ciakun, başkent Pekin'deki günlük basın toplantısında, Tayland ile Kamboçya arasındaki tartışmalı sınırda çıkan çatışmaya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Guo, çatışmadan derin endişe duyduklarını belirterek tarafların, sorunu diyalog ve istişare yoluyla çözmesini umduklarını ifade etti.

Tayland ve Kamboçya'nın Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliğinin (ASEAN) önemli üyeleri olduğunu söyleyen Guo, dostane komşuluk ilişkileri kurmanın ve uyuşmazlıkları uygun şekillerde çözmenin her iki ülkenin de faydasına olduğunu vurguladı.

Guo, Çin'in, taraflar arasında gerilimin düşürülmesi için tarafsızlık ilkesi çerçevesinde yapıcı rol oynayacağını ifade etti.

Tayland-Kamboçya sınır hattında sabahın erken saatlerinde çıkan çatışmada Tayland tarafında 9 sivil hayatını kaybetmiş, 14 sivil yaralanmıştı.

Tayland, Kamboçya'yı ilk ateşi açmakla suçlarken Kamboçya ise ilk ateşi Tayland'ın açtığını belirtmişti.

?Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır gerilimi

Güneydoğu Asya bölgesinde yer alan ve 817 kilometrelik sınır telleriyle ayrılan Tayland ile Kamboçya, uzun süredir toprak anlaşmazlığı yaşıyor.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin ordusu, sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Tayland, Kamboçya sınırındaki tüm kontrol noktalarının Bangkok yönetimi tarafından kontrol edileceğini duyurmuştu.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet, ülkesinin Tayland ile sınır sorunlarının çözümü için Uluslararası Adalet Divanına (UAD) başvurduklarını bildirmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin'den Tayland-Kamboçya Çatışmasına Diplomasi Çağrısı - Son Dakika

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