Çin'den Yapay Zeka Uyarısı

11.03.2026 17:56
Çin Savunma Bakanlığı, yapay zekanın askeri kullanımında insan kontrolünün önemini vurguladı.

BEİJİNG, 11 Mart (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang Bin, yapay zekanın askeri uygulamalarında insan önceliğinin korunması gerektiğini belirterek, teknolojik bir kontrol kaybının önlenmesi için tüm silah sistemlerinin insan kontrolünde tutulması gerektiğini vurguladı.

ABD Savaş Bakanlığı'nın yapay zeka teknolojilerinin ordu tarafından kısıtlamasız kullanımına imkan tanımaları için Amerikan teknoloji şirketlerine talepte bulunduğuna ve ABD ordusunun Venezuela ve İran'a yönelik askeri operasyonlarında yapay zeka araçlarını yaygın şekilde kullandığına dair haberler konusunda Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Jiang değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, yapay zekanın orduda kısıtlamasız kullanılması, diğer ülkelerin egemenliğini ihlal edecek bir araç haline getirilmesi, savaş kararlarını aşırı derecede etkilemesine izin verilmesi ve algoritmalara yaşam-ölüm kararları verme gücü tanınması gibi tercihlerin, yalnızca savaşlardaki etik sınırları ve sorumluluğu zayıflatmakla kalmayacağını, aynı zamanda teknolojinin kontrolden çıkma riskini de beraberinde getireceğini vurguladı.

Jiang, yapay zeka ve diğer yükselen teknolojilerdeki liderlik konumunun, mutlak askeri üstünlük peşinde koşmak ya da diğer ülkelerin egemenlik ve toprak güvenliğini baltalamak üzere kullanılmasına karşı olduklarını ifade etti.

Sözcü, BM merkezli çok taraflı yapay zeka yönetişimini ilerletmek, risk önleme ve kontrolünü güçlendirmek ile yapay zekanın her daim insan medeniyetinin ilerlemesine katkıda bulunacak şekilde gelişmesini sağlamak için diğer ülkelerle birlikte çalışacaklarını söyledi.

Kaynak: Xinhua

