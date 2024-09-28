Çin'den Yunanistan'a Vizesiz Seyahat - Son Dakika
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Çin'den Yunanistan'a Vizesiz Seyahat

Çin, Yunanistan için vizesiz giriş politikasını duyurarak ticaret ve kültürel etkileşimi artıracak.

28.09.2024 13:46
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ATİNA, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin'in Yunanistan için vizesiz giriş politikası uygulayacağı haberi ülkede memnuniyetle karşılandı.

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çarşamba günü New York'taki BM Genel Kurulu çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile bir araya gelerek, Çin'in Yunanistan için vizesiz giriş politikası uygulayacağını, bunun da iki ülke arasındaki seyahatleri büyük ölçüde kolaylaştıracağını ve iki halk arasındaki ilişkiler ve kültürel alışverişi güçlendireceğini söyledi.

Atina eski Belediye Başkan Yardımcısı ve Yunan-Çin Ekonomik İşbirliği Odası Onursal Başkanı Fotis Provatas, Xinhua'ya, "Bu harika bir haber. Bu, Çin'in daha da fazla dışa açıldığına ve daha fazla ticari bağın yanı sıra insanlar arası etkileşim fırsatlarına da işaret eden bir adım" dedi.

Belt and Road Associates'in yönetici ortağı George Floras ise "Bu adım kuşkusuz, seyahati kolaylaştıracak, ticaret, yatırım, turizm akışı ve kültürel etkileşimlerde işbirliği için daha fazla fırsat yaratacak" dedi.

Christos Kaglis & Co. Başkanı Georgios Kagklis ise, "Bu önemli bir karar. Vizesiz seyahat politikası zaman ve maliyet tasarrufu sağlayacak ve iş insanlarının Çin'deki ortaklarıyla son dakika randevuları almalarına olanak tanıyacak. Basitleştirilmiş seyahat gereklilikleri her iki taraf için de bir kazan-kazan durumu" diye konuştu.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Yunanistan, Diplomasi, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'den Yunanistan'a Vizesiz Seyahat - Son Dakika

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