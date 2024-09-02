Şi Cinping, Cibuti'nin Afrika'daki Rolünü Destekledi

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Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Afrika ülkesi Cibuti'nin kıtada barışa ve kalkınmaya daha fazla katkı sağlamasını desteklediklerini bildirdi.

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Şi, bu hafta Pekin'de düzenlenecek Çin-Afrika İşbirliği Forumu (FOCAC) için ülkesini ziyaret eden Cibuti Cumhurbaşkanı İsmail Ömer Guelleh ile görüştü.

Çin ile Cibuti ilişkilerinin Güney-Güney işbirliğine örnek nitelikte olduğunu ifade eden Şi, Cibuti'nin Addis Ababa-Cibuti Demiryolu ve Cibuti Uluslararası Serbest Ticaret Bölgesi'ni inşa ederek bölgesel ticaret ve lojistik merkezi haline gelmesini ve Afrika Burnu'nda ve Afrika kıtasının genelinde barışa ve kalkınmaya daha fazla katkı sağlamasını desteklediklerini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Guelleh de ülkesinin, "uluslararası ve bölgesel güvenlik ile kalkınma için Çin ile iletişimi ve işbirliğini güçlendirmeye hazır olduklarını" dile getirdi.

"Kapsamlı stratejik ortaklık"

Görüşmenin ardından liderler, iki ülke ilişkilerinin seviyesini "kapsamlı stratejik ortaklığa" yükselttiklerini duyurdu.

Liderler ayrıca ekonomi, ticaret, kalkınma ile uzay ve havacılık alanlarında işbirliği anlaşmaları imzaladı.

Çin'in tek deniz aşırı donanma üssü Cibuti'de bulunuyor. Son dönemde Orta Doğu'daki gerilimin Kızıldeniz ticaret rotasını olumsuz etkilemesi, bölgenin güvenliğini kritik hale getirmiş durumda.

FOCAC

Çin-Afrika İşbirliği Forumunun (FOCAC) 9'uncusu 4-6 Eylül'de Pekin'de düzenlenecek. Çin ile Afrika Birliği (AfB) üyesi 53 ülkeyi ve Afrika Komisyonu'nu bir araya getiren zirveye 50'den fazla ülkenin devlet ve hükümet başkanı katılıyor.

AfB üyesi Esvatini, Çin ile egemenlik ihtilafı içindeki Tayvan ile diplomatik ilişkisi olduğu için forumda yer almıyor.