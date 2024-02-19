Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, ABD İç Güvenlik Bakanı ile Viyana'da buluştu - Son Dakika
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Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, ABD İç Güvenlik Bakanı ile Viyana'da buluştu

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, ABD İç Güvenlik Bakanı ile Viyana\'da buluştu

Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ile bir araya geldi. Buluşma, 18 Şubat 2024 tarihinde gerçekleşti.

19.02.2024 15:20  Güncelleme: 15:21
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VİYANA, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, Avusturya'nın başkenti Viyana'da ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas ile bir araya geldi, 18 Şubat 2024. (Fotoğraf: Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Avusturya, Viyana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, ABD İç Güvenlik Bakanı ile Viyana'da buluştu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin Devlet Konseyi Üyesi ve Kamu Güvenliği Bakanı Wang Xiaohong, ABD İç Güvenlik Bakanı ile Viyana'da buluştu - Son Dakika
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