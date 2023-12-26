Çin, dijital ekonomiyle ortak refahı kolaylaştırmak için bir plan açıkladı

BEİJİNG, 26 Aralık (Xinhua) -- Çin Pazartesi günü daha büyük ve daha iyi bir dijital ekonomi yoluyla ortak refahı kolaylaştırmaya yönelik bir uygulama planı açıkladı.

Ulusal Veri Bürosu ile Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu tarafından ortaklaşa yayımlanan plan, dijital teknolojiler ile reel ekonominin derinlemesine entegrasyonunu kolaylaştırmayı ve dengesiz ve yetersiz kalkınma sorununu dijital yollarla çözmeyi amaçlıyor.

2025 yılına kadar bölgelerde, kentsel ve kırsal alanlar ile farklı nüfus grupları ve temel kamu hizmetleri arasındaki boşlukları dijital ekonominin geliştirilmesi yoluyla kapatma konusunda pozitif ilerleme kaydedilecek.

2030 yılına kadar, doğu ve batı bölgeleri arasındaki işbirliğine yönelik olarak tüm ülkede yinelenip teşvik edilmeye hazır bir dizi yenilikçi uygulama sayesinde ortak refahın dijital ekonomi aracılığıyla teşvikinde kapsamlı ilerleme sağlanacak.

Plan, dijital ekonomi yoluyla eşgüdümlü bölgesel kalkınmanın teşvik edilmesi, kırsalda dijital kalkınmanın ilerletilmesi, istihdamı iyileştirmek için kamunun dijital yeterliğinin artırılması ve dijital araçlarla sosyal hizmetlerin kapsayıcı arzının kolaylaştırılmasından oluşan dört temel hususta düzenlemeler getiriyor.