Çin, Dışa Açılım ve Küresel İşbirliği Vurgusu Yaptı - Son Dakika
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Çin, Dışa Açılım ve Küresel İşbirliği Vurgusu Yaptı

Çin, Dışa Açılım ve Küresel İşbirliği Vurgusu Yaptı
12.06.2026 13:22
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Çin Başbakan Yardımcısı Zhang, dünya ekonomisine istikrar kazandırma ve dışa açılımı genişletme çağrısı yaptı.

BEİJİNG, 12 Haziran (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Zhang Guoqing, yüksek standartlı dışa açılımı kararlılıkla genişlettiklerini belirterek, diğer ülkelerle kalkınma fırsatlarını paylaşmaya ve dünya ekonomisine daha fazla kesinlik ve istikrar kazandırmaya devam edeceklerini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Zhang perşembe günü video konferans yoluyla düzenlenen Büyüme İçin Dünya Yakınlaşma Zirvesi'nde konuşma yaptı.

Zhang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in önerdiği dört küresel inisiyatifin, dünya barışı ve kalkınmasının teşvik edilmesinde rehberlik sağladığını ve itici bir güç oluşturduğunu belirtti.

Kalkınmaya öncelik verilmesi gerektiğine işaret eden Zhang, küresel yönetişimin iyileştirilmesi ve dünya ekonomisinde kapsayıcı büyümenin teşvik edilmesi çağrısında bulundu.

Zhang, tüm ülkelerin açıklık ve işbirliğini savunması, farklı ülkelerin karşılaştırmalı üstünlüklerine nesnel bir bakış açısıyla yaklaşması, serbest ve kolaylaştırılmış bir ticaret ortamı oluşturması ve gerçek çok taraflılığı hayata geçirmesi gerektiğini de vurguladı.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron başkanlık etti.

Toplantıya Almanya Başbakanı Friedrich Merz ve Kanada Başbakanı Mark Carney'nin yanı sıra ABD, Brezilya, Hindistan, İtalya, Japonya, Güney Kore ve İngiltere'den üst düzey temsilciler ile Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu liderleri katılım gösterdi.

Kaynak: Xinhua

Çin Halk Cumhuriyeti, Başbakan Yardımcısı, Politika, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin, Dışa Açılım ve Küresel İşbirliği Vurgusu Yaptı - Son Dakika

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