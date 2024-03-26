Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Başkanı ile görüştü - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Başkanı ile görüştü

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Evan Greenberg ve Komite Başkanı Stephen Orlins ile bir araya geldi. Wang, ABD'nin Çin'i stratejik rakip olarak görmesinin ilişkilerin düğüm noktası olduğunu belirtti ve iki ülke arasındaki etkileşimi artırmak için işbirliği çağrısında bulundu.

26.03.2024 18:11  Güncelleme: 18:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Beijing'de ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Evan Greenberg ve Komite Başkanı Stephen Orlins ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin-ABD ilişkilerinin düğüm noktasının, ABD'nin Çin'i en önemli stratejik rakibi ve en önemli jeopolitik zorluk olarak konumlandırması olduğunu belirtti. Wang, ABD'nin iki halk arasındaki etkileşimlere daha fazla destek ve kolaylık sağlamak, yüz yüze temaslar yoluyla karşılıklı anlayışı artırmak ve ikili ilişkileri istikrara kavuşturmak, iyileştirmek ve ilerletmek üzere Çin ile birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Greenberg ve diğer heyet üyeleri ise ABD-Çin ilişkilerinin temasla başladığını, temasın taviz vermek anlamına gelmediğini ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve doğru şekilde gelişimi için tek yol olduğunu kaydetti. Greenberg, iki ülke arasındaki etkileşim ve temasların teşvik edilmesinde ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin olumlu rol oynamaya devam edeceğini belirtti.

Kaynak: Xinhua

Diplomasi, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Başkanı ile görüştü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • İzmir Ticaret Borsası Başkanı: Enflasyonda Yön Aşağıya İvmelenebilir
    19:15 İzmir Ticaret Borsası Başkanı: Enflasyonda Yön Aşağıya İvmelenebilir

    İzmir Ticaret Borsası (İTB) Yönetim Kurulu Başkanı Işınsu Kestelli, doğru mali ve finansal adımlarla yılın ikinci yarısından itibaren enflasyonda yönün aşağıya ivmelenmesinin güçlü bir olasılık olduğunu belirtti. Kestelli, Türkiye'nin üretim gücünü azaltmayacak önlemler almasını beklediklerini vurguladı.

  • Darıca'da sürat motosikleti ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı
    19:15 Darıca'da sürat motosikleti ile elektrikli motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

    Kocaeli'nin Darıca ilçesinde meydana gelen kazada, sürat motosikleti ile elektrikli motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • Kına gecesinde ölüme sebep olan kişiye 16 yıl hapis cezası
    19:14 Kına gecesinde ölüme sebep olan kişiye 16 yıl hapis cezası

    Samsun'un Bafra ilçesinde düzenlenen bir kına gecesinde havaya ateş eden Turgay Koca'nın tabancasından çıkan kurşun, Ömer Yılmaz'ın kafasına isabet etti. Yaralanan Yılmaz, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olaydan bir hafta sonra teslim olan Koca, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkemede suçlamaları reddeden Koca'ya kasten adam öldürme suçundan 16 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

  • Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı
    19:12 Bursaspor, Zonguldak Kömürspor maçı hazırlıklarına başladı

    Bursaspor, TFF 2. Lig'in 33. haftasında deplasmanda Zonguldak Kömürspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına antrenmanla başladı. İdmanda futbolcular, ısınma koşuları, pas ve dayanıklılık çalışmaları yaptı.

  • EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor
    19:11 EMS Yapı Sivasspor, VavaCars Fatih Karagümrük maçı için hazırlıklarını sürdürüyor

    Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında evinde VavaCars Fatih Karagümrük ile karşılaşacak EMS Yapı Sivasspor, antrenmanlarını sürdürüyor. Teknik direktör Bülent Uygun yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanlarda takım, ısınma hareketleri, geniş alan pas çalışmaları ve çift kale maçlarla hazırlıklarını tamamlıyor. Sivasspor ayrıca, Tokat Belediye Plevnespor ve Sivas Dört Eylül Futbol AŞ ile hazırlık maçları yapacak. EMS Yapı Sivasspor ile VavaCars Fatih Karagümrük maçı ise 3 Nisan Çarşamba günü saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda oynanacak.

  • Adana'da Ramazan Ayında Tatlıcılarda Yoğunluk
    19:11 Adana'da Ramazan Ayında Tatlıcılarda Yoğunluk

    Adana'da Ramazan ayında iftar sonrası tatlı tüketimi artınca tatlıcılarda boş masa kalmıyor. İftar saatlerinde lokantalar tıka basa dolarken, bazı mekanlar kaldırımlara da masa sandalye koyarak hizmet veriyor. Tatlıcılar özellikle şerbetli tatlılarla rağbet görüyor. Sosyal medyadaki tatlı videoları da insanları cezbettiği için tatlıcılarda yoğunluk yaşanıyor.

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bandırma'da halkla buluştu
    19:11 CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Bandırma'da halkla buluştu

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Balıkesir'in Bandırma ilçesinde düzenlenen 'halkla buluşma' programında vatandaşlara hitap etti. Özel, emekli maaşlarına yapılmayan zamları eleştirerek, dünyanın gelişmiş ülkelerinde emeklilere sağlanan imkanları hatırlattı. Ayrıca, tarım kenti olan Bandırma'da çiftçilere destek sözü verdi ve partisinin belediye başkan adaylarına destek istedi.

  • AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar'da belediyecilik anlayışını açıkladı
    19:09 AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar'da belediyecilik anlayışını açıkladı

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Nihat Zeybekci, Gölhisar ilçesinde yaptığı ziyarette belediyecilik anlayışını açıkladı. Zeybekci, sözünde duran, vaatlerini yerine getiren ve emanete ihanet etmeyen bir belediyecilik anlayışı benimsediklerini belirtti.

  • Fatih Erbakan: MKYK üyesi böyle bir karar alma yetkisi yok
    19:08 Fatih Erbakan: MKYK üyesi böyle bir karar alma yetkisi yok

    Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin MKYK üyesi Abdurrahman Akyüz'e disiplin soruşturması başlatılmasına ilişkin olarak, 'Kendisi bir MKYK üyesi ve böyle bir konuda yorum yapma veya böyle bir karar alma yetkisi yok' dedi. Erbakan, ayrıca partisinin hedeflerini açıklayarak, 31 Mart'ta yerel yönetimlerde iktidar olmayı ve 2028 seçimlerinde Milli Görüş'ü iktidara taşımayı amaçladıklarını belirtti. Ayrıca, Türk şirketlerinin İsrail ile ticaret yapmasının akıl alacak bir durum olmadığını vurguladı.

  • Bakan Kacır:
    19:06 Bakan Kacır: "Sadece astronot göndermekle kalmayacağız, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olacağız"

    Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin yeni uzay görevlerine devam edeceğini belirterek, 'Sadece astronot göndermekle kalmayacağız, yeni uluslararası uzay istasyonu projelerine dahil olacağız. O istasyonlarını teknolojik bileşenlerini geliştiren, üreten ülkelerden birisi olacağız' dedi.

  • CHP Mitinginde Mikrofon Hatası: Ezan Arasında Konuşmalar Duyuldu
    19:04 CHP Mitinginde Mikrofon Hatası: Ezan Arasında Konuşmalar Duyuldu

    CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Balıkesir Edremit'teki mitinginde mikrofon açık kaldı ve CHP Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin'in ezan arasında yaptığı konuşmalar duyuldu. Aytekin, mikrofondan 'Ezan okununca müziği kapatıyor muyduk? Ezan 20 geçe mi? Benim zayıf olduğum konular.' şeklindeki sözleriyle dikkat çekti.


17:50 Hatay’da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı Hatay'da bir ailenin yok olduğu feci trafik kazasının görüntüleri ortaya çıktı
16:46 Cenaze törenine damga vuran anlar Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler Cenaze törenine damga vuran anlar! Tepki göstermek için tabuta arkalarını döndüler
15:56 Özhaseki’den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim Özhaseki'den kentsel dönüşüm mağduru vatandaşa sert tepki: Mikrofonu atıp giderim
14:47 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dikkat çeken enflasyon mesajı: Ne verirsek verelim dipsiz kuyu misali kaybolup gidiyor
16:58 Bakan Işıkhan: SGK’ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP’li belediyelerdir Bakan Işıkhan: SGK'ya en borçlu 5 belediyenin tamamı CHP'li belediyelerdir
16:44 Çin Futbol Federasyonu’nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı Çin Futbol Federasyonu'nun eski başkanı, rüşvet suçundan ömür boyu hapis cezası aldı
16:37 Erden Timur’dan TFF’ye olay sözler: Dik duramıyor Erden Timur'dan TFF'ye olay sözler: Dik duramıyor
16:32 Mansur Yavaş, Londra’da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı Mansur Yavaş, Londra'da kızına ait olan evin belgelerini kamuoyuyla paylaştı
15:52 İmamoğlu’na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar İmamoğlu'na Kürtçe seçim şarkısı yaptılar
15:29 Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı Sosyal medyaya sızan görüntüler ortalığı ayağa kaldırmıştı! TFF hakem toplantısının tamamını yayınladı
15:14 Putin misilleme mi yaptı ABD’de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi Putin misilleme mi yaptı? ABD'de yıkılan köprünün görüntüleri komplo teorilerini de beraberinde getirdi
15:04 TİP, Gökhan Zan’ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı TİP, Gökhan Zan'ın ses kayıtlarının doğruluğunu kanıtlayan bir uzman raporunu yayınladı
14:56 Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret Olaylı maçta tutuklanan 5 Trabzonspor taraftarına mahkemeden ret
12:02 Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar’dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın Türk futbolunu sallayan görüntülere ilk tepki Uğur Dündar'dan geldi: Onurunuz varsa düdüğü asın
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2024 19:16:16. #1.12#
SON DAKİKA: Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Başkanı ile görüştü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement