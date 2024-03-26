Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı ve Komite Başkanı ile görüştü

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BEİJİNG, 26 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Salı günü Beijing'de ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi Yönetim Kurulu Başkanı Evan Greenberg ve Komite Başkanı Stephen Orlins ile bir araya geldi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Çin-ABD ilişkilerinin düğüm noktasının, ABD'nin Çin'i en önemli stratejik rakibi ve en önemli jeopolitik zorluk olarak konumlandırması olduğunu belirtti. Wang, ABD'nin iki halk arasındaki etkileşimlere daha fazla destek ve kolaylık sağlamak, yüz yüze temaslar yoluyla karşılıklı anlayışı artırmak ve ikili ilişkileri istikrara kavuşturmak, iyileştirmek ve ilerletmek üzere Çin ile birlikte çalışması gerektiğini söyledi.

Greenberg ve diğer heyet üyeleri ise ABD-Çin ilişkilerinin temasla başladığını, temasın taviz vermek anlamına gelmediğini ve ikili ilişkilerin sağlıklı ve doğru şekilde gelişimi için tek yol olduğunu kaydetti. Greenberg, iki ülke arasındaki etkileşim ve temasların teşvik edilmesinde ABD-Çin İlişkileri Ulusal Komitesi'nin olumlu rol oynamaya devam edeceğini belirtti.