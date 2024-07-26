Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-ASEAN işbirliğinde başarıları vurguladı - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-ASEAN işbirliğinde başarıları vurguladı

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki işbirliğinde kayda değer başarılar elde edildiğini belirtti. Wang, iki taraf arasındaki ticaretin arttığını, yatırımların arttığını ve enerji konusundaki işbirliğinin genişlediğini vurguladı.

26.07.2024 15:31
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VİYENTİYAN, 26 Temmuz (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin ve Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği (ASEAN) arasındaki işbirliğinde kayda değer başarılar elde edildiğini söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang Cuma günü yaptığı açıklamada, ASEAN-Çin Dışişleri Bakanları Toplantısı'nda elde edilen başarılardan bazılarının da altını çizdi.

Çin'in 15 yıldır üst üste ASEAN'ın en büyük ticaret ortağı olduğunu, ASEAN'ın ise son dört yıldır Çin'in en büyük ticaret ortağı olduğunu kaydeden Wang, iki yönlü ticaretin bu yılın ilk yarısında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 10,5 arttığını sözlerine ekledi.

Çin'in ASEAN'daki yatırımlarının 2023 yılında yüzde 44,6 oranında arttığını ve iki yönlü yatırımların 380 milyar ABD dolarının üzerine çıktığını söyledi.

Kovid-19 salgınının ardından halklar arası ve kültürel etkileşimlerin toparlandığından bahseden Wang, iki taraf arasındaki doğrudan uçuş sayısının haftada 2.300'ü aşarak salgın öncesi seviyenin yaklaşık yüzde 70'ine ulaştığının altını çizdi.

Wang ayrıca, tüm tarafların sanayi ve tedarik zincirlerinin entegrasyonunu teşvik etmeye yardımcı olan Çin- Laos Demiryolu ve Cakarta- Bandung Yüksek Hızlı Demiryolu gibi projelere atıfta bulunarak gelişmiş bağlanabilirliğin altını çizdi.

Wang ayrıca ASEAN'ın Çinli otomobil şirketlerinden en yoğun denizaşırı yatırımı çektiğini ve Çinli markaların ASEAN'da satılan yeni enerjili araçların yüzde 67'sini oluşturduğunu söyledi.

Wang, temiz enerji konusundaki işbirliğinin genişlemeye devam ettiğini ve bölgedeki enerji dönüşümüne katkıda bulunduğunu da sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Güneydoğu Asya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin-ASEAN işbirliğinde başarıları vurguladı - Son Dakika

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