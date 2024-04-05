BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Şai Muhsin Zindani'ye tebrik mesajı gönderdi.
Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü gönderdiği mesajında Çin ile Yemen arasında derin bir geleneksel dostluk olduğunu kaydederek, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 68 yılda ikili ilişkilerin sorunsuz şekilde geliştiğini belirtti.
Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Aralık 2022'de Çin-Arap Devletleri Zirvesi sırasında Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Çin-Yemen ilişkilerinin gelişimi konusunda önemli bir uzlaşıya varıldığını hatırlattı.
Wang, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve Çin-Yemen ilişkilerinin gelişimini desteklemek için aralıksız çaba sarf etmek üzere Zindani ile irtibatı sürdürmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.
Son Dakika › Güncel › Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı'na tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika
Sivas'ın Ulaş ilçesinde 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde MHP'den yeniden belediye başkanı seçilen Turan İlbey mazbatasını aldı. İlbey, seçimlerin huzur ortamında geçtiğini belirterek, Ulaş'ın daha modern ve yaşanabilir bir hale gelmesi için çalışacağını söyledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde 5 Nisan Avukatlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Hatay Barosu Başkanı Erhan Nizamoğlu, Atatürk Bulvarı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenk sundu, saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. İskenderun Adliyesi'nde devam eden programda, 6 Şubat 2023'teki depremlerde hayatını kaybeden avukatlar anısına yaptırılan anıta karanfil bırakıldı.
Ordu'nun Ünye ilçesinde Türk Polis Teşkilatı'nın 179. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla resim sergisi açıldı. İlçe Emniyet Müdürü Celal Sarısoy, serginin açılışında emeği geçenlere teşekkür etti. Sergiye katılan öğrenciler kutlandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bulunan tarihi Sultan Alaeddin Camisi'nde muhafaza edilen Sakal-ı Şerif, cuma namazının ardından vatandaşların ziyaretine açıldı. İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Kadir Gecesi'nin önemine vurgu yaparken, vatandaşlar da camiyi ziyaret ederek Sakal-ı Şerif'i gördükten sonra şükür namazı kıldıklarını belirtti.
Sizin düşünceleriniz neler ?