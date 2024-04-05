Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı'na tebrik mesajı gönderdi

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BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Şai Muhsin Zindani'ye tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü gönderdiği mesajında Çin ile Yemen arasında derin bir geleneksel dostluk olduğunu kaydederek, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 68 yılda ikili ilişkilerin sorunsuz şekilde geliştiğini belirtti.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Aralık 2022'de Çin-Arap Devletleri Zirvesi sırasında Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Çin-Yemen ilişkilerinin gelişimi konusunda önemli bir uzlaşıya varıldığını hatırlattı.

Wang, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve Çin-Yemen ilişkilerinin gelişimini desteklemek için aralıksız çaba sarf etmek üzere Zindani ile irtibatı sürdürmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.