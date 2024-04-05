Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı'na tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika
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Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı'na tebrik mesajı gönderdi

Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Şai Muhsin Zindani'ye tebrik mesajı gönderdi. Wang, Çin ile Yemen arasındaki derin dostluğu vurgulayarak, iki ülke arasındaki ilişkilerin sorunsuz şekilde geliştiğini belirtti. Ayrıca, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı ile gerçekleştirdiği görüşmede Çin-Yemen ilişkilerinin gelişimi konusunda önemli bir uzlaşıya varıldığını hatırlattı ve bu uzlaşının hayata geçirilmesi için çaba sarf etmeye hazır olduğunu ifade etti.

05.04.2024 16:58  Güncelleme: 17:00
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BEİJİNG, 5 Nisan (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı olarak göreve başlayan Şai Muhsin Zindani'ye tebrik mesajı gönderdi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi olan Wang, Salı günü gönderdiği mesajında Çin ile Yemen arasında derin bir geleneksel dostluk olduğunu kaydederek, diplomatik ilişkilerin kurulmasından bu yana geçen 68 yılda ikili ilişkilerin sorunsuz şekilde geliştiğini belirtti.

Wang, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping'in Aralık 2022'de Çin-Arap Devletleri Zirvesi sırasında Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi ile başarılı bir görüşme gerçekleştirdiğini ve bu görüşmede Çin-Yemen ilişkilerinin gelişimi konusunda önemli bir uzlaşıya varıldığını hatırlattı.

Wang, iki devlet başkanının vardığı önemli uzlaşıyı hayata geçirmek ve Çin-Yemen ilişkilerinin gelişimini desteklemek için aralıksız çaba sarf etmek üzere Zindani ile irtibatı sürdürmeye hazır olduğunu sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Xi Jinping, Yemen, Diplomasi, Dış Politika, Uluslararası İlişkiler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Yemen Dışişleri Bakanı'na tebrik mesajı gönderdi - Son Dakika

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