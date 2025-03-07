Çin Dışişleri'nden Vize Muafiyetleri Açıklaması

BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin diplomasisinin ülkenin modernleşmesine güçlü bir stratejik temel sağlamaya ve buna yönelik daha elverişli bir dış ortam yaratmaya devam edeceğini söyledi.

Wang, cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında Çin'in şu ana kadar 38 ülkeye tek taraflı vize muafiyeti tanırken, 54 ülke için de vizesiz transit geçiş süresini 240 saate çıkardığını belirtti.

İki yönlü seyahatler için daha rahat ulaşım kanalları sağlayacaklarını ifade eden Wang, "Diğer ülkeler de 'vizesiz dostlar çemberimizdeki' yerini alabilir. Böylece 'Çin Seyahati'nin' tüm dünyadaki popülaritesi devam edecektir" dedi.

Çin'in daha etkin dışişleri hizmetleri sunmaya başlayacağını ve farklı düzeylerdeki kaynakları koordine edeceğini vurgulayan Wang, dışişleri bakanlığı tarafından geliştirilen Çin'in eyaletlerini tanıtma programını yenileyip geliştireceklerini ve Çin'in dışa daha fazla açılmasına yönelik işbirliği köprüleri kuracaklarını söyledi.

Wang, "Daha iyi bir iş ortamı için çalışacağız, kurumsal dışa açılımı kararlı şekilde genişleteceğiz, gönüllü dışa açılımı düzenli bir şekilde ilerleteceğiz ve en az gelişmiş ülkelere yönelik tek taraflı dışa açılımı sürdüreceğiz" dedi.

Wang, "Negatif listeyi daha da azaltacağız, pazara erişim eşiğini düşüreceğiz ve Çin'in uluslararası işbirliğinde aranan ortak olma pozisyonunu sürdüreceğiz" diye ekledi.