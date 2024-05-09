Çin Donanması Kamboçya ve Doğu Timor'u Ziyaret Edecek

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BEİJİNG, 9 Mayıs (Xinhua) -- Çin donanmasına ait Qijiguang ve Jinggangshan adlı gemiler, Mayıs başından Haziran ortasına kadar Kamboçya ve Doğu Timor'u ziyaret edecek.

Çin Savunma Bakanlığı'nın Perşembe günü yaptığı açıklamaya göre, söz konusu ziyaretler donanmanın uzak denizlerdeki eğitim programının bir parçasını oluşturuyor. Ziyaretler esnasında Kamboçya ve diğer ülkelerden harp okulu öğrencileri, ilgili tatbikatları gerçekleştirmek üzere Çinli harp okulu öğrencilerine katılacak.

Bakanlık, bu görevin amacının, ortak geleceğe sahip bir denizcilik topluluğu inşasına katkıda bulunmak üzere deniz subay adaylarının tatbiki operasyon kabiliyetlerini geliştirmek ve ziyaret edilecek iki ülkenin donanmalarıyla Çin donanmasının tatbiki işbirliğini ve karşılıklı güveni güçlendirmek olduğunu belirtti.