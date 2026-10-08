Çin, DSÖ Genel Direktörlüğüne Dr. Song Li'yi aday göstererek desteğini ortaya koydu

BEİJİNG, 8 Ekim (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Çin'in, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörlüğü'ne Dr. Song Li'yi aday göstererek, çok taraflılığa ve örgüte verdiği sağlam desteği ortaya koyduğunu söyledi.

Mao perşembe günü düzenlediği basın toplantısında Song'un adaylığı ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sözcü, DSÖ'nün uluslararası sağlık alanında uzmanlaşmış bir Birleşmiş Milletler kurumu olduğunu ve küresel sağlık yönetişiminde öncü bir rol ve koordinatörlük rolü üstlendiğini belirtti.

Çok taraflılığın zorluklarla karşı karşıya olduğuna ve küresel sağlığın ilerletilmesi konusunda yapılması gereken çok şey bulunduğuna dikkat çeken Mao, DSÖ Genel Direktörü'nün, örgütü yeni değişiklikler ve koşulları göz önüne alarak istikrarlı ve sürdürülebilir kalkınmaya doğru yönlendirmede önemli bir rol üstleneceğini ifade etti.

Sözcü, Dr. Song'un adaylığının, Çin'in hem herkes için küresel bir sağlık toluluğu inşasını ortaklaşa teşvik etmek üzere tüm taraflarla çalışma isteğini hem de çok taraflılığa ve DSÖ'ye verdiği sağlam desteği yansıttığını söyledi.

Mao, "DSÖ Genel Direktörü seçilmesi halinde Dr. Song'un, tüm insanlığın sağlık ve refahının iyileştirilmesinde örgütün daha aktif rol oynamasına katkıda bulunacağına inanıyoruz" dedi.