Çin, Dünya Bankası ile Küresel Zorluklara Karşı İşbirliğine Hazır

BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, küresel zorluklarla mücadeleye aktif katkı vermek üzere Dünya Bankası'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, söz konusu açıklamayı Perşembe günü Beijing'de Dünya Bankası yönetici direktörlerinden oluşan bir heyetle gerçekleştirdiği toplantı sırasında yaptı.

Çin ile Dünya Bankası arasındaki uzun soluklu, geniş kapsamlı ve verimli işbirliğinden övgüyle bahseden Ding, küresel yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesini ortaklaşa desteklemek, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ve biyoçeşitlilik gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek üzere Dünya Bankası'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Ding, dünyadaki ekonomik büyümenin en büyük dinamosu olan Çin ekonomisinin geçtiğimiz yıl içinde yeniden atağa geçerek yüksek kaliteli kalkınmada somut ilerleme kaydettiğini belirtti.

Ding, Çin'in iş ortamını optimize etmeye, üst düzey dışa açılımı genişletmeye, yabancı yatırımlardan aktif şekilde yararlanmaya ve küresel ekonomiye güçlü ivme kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Heyetteki yönetici direktörler, Dünya Bankası'nın Çin'le işbirliğine büyük önem verdiğini ve Çin'le kalkınma ortaklığını daha da derinleştirmeye istekli olduğunu kaydetti.