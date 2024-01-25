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Çin, Dünya Bankası ile Küresel Zorluklara Karşı İşbirliğine Hazır - Son Dakika
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Çin, Dünya Bankası ile Küresel Zorluklara Karşı İşbirliğine Hazır

Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, Dünya Bankası ile çalışmaya hazır olduklarını belirterek küresel yoksulluğun azaltılması, sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesi, iklim değişikliğiyle mücadele ve biyoçeşitlilik gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek istediklerini söyledi. Ding, Çin'in ekonomik büyümesinin yeniden atağa geçtiğini ve küresel ekonomiye güçlü ivme kazandırmaya devam edeceğini ifade etti. Dünya Bankası yönetici direktörleri ise Çin ile kalkınma ortaklığını derinleştirmeye istekli olduklarını belirtti.

Çin, Dünya Bankası ile Küresel Zorluklara Karşı İşbirliğine Hazır
25.01.2024 - 16:08,
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BEİJİNG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin Başbakan Yardımcısı Ding Xuexiang, küresel zorluklarla mücadeleye aktif katkı vermek üzere Dünya Bankası'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komite üyesi olan Ding, söz konusu açıklamayı Perşembe günü Beijing'de Dünya Bankası yönetici direktörlerinden oluşan bir heyetle gerçekleştirdiği toplantı sırasında yaptı.

Çin ile Dünya Bankası arasındaki uzun soluklu, geniş kapsamlı ve verimli işbirliğinden övgüyle bahseden Ding, küresel yoksulluğun azaltılmasını ve sürdürülebilir kalkınmanın teşvik edilmesini ortaklaşa desteklemek, ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ve biyoçeşitlilik gibi alanlarda işbirliğini güçlendirmek üzere Dünya Bankası'yla çalışmaya hazır olduklarını söyledi.

Ding, dünyadaki ekonomik büyümenin en büyük dinamosu olan Çin ekonomisinin geçtiğimiz yıl içinde yeniden atağa geçerek yüksek kaliteli kalkınmada somut ilerleme kaydettiğini belirtti.

Ding, Çin'in iş ortamını optimize etmeye, üst düzey dışa açılımı genişletmeye, yabancı yatırımlardan aktif şekilde yararlanmaya ve küresel ekonomiye güçlü ivme kazandırmaya devam edeceğini ifade etti.

Heyetteki yönetici direktörler, Dünya Bankası'nın Çin'le işbirliğine büyük önem verdiğini ve Çin'le kalkınma ortaklığını daha da derinleştirmeye istekli olduğunu kaydetti.

Kaynak: Xinhua
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