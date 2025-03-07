Çin Dünya İçin Kesinlik Vurgusu

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BEİJİNG, 7 Mart (Xinhua) -- Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, Çin'in belirsizliklerle dolu dünyaya kesinlik getireceklerini söyledi.

Wang cuma günü 14. Ulusal Halk Kongresi'nin üçüncü oturumu kapsamında düzenlediği basın toplantısında, "Kesinliğin giderek azaldığı, değişken ve çalkantılı bir dünyada yaşıyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı, "Çin diplomasisi, tarihin doğru tarafında ve insani ilerlemenin yanında sağlam şekilde duracaktır. Bu belirsiz dünyaya kesinlik sağlayacağız" diye konuştu.

Çin'in dünya barış ve istikrarı için adil ve dürüst bir güç, uluslararası eşitlik ve adalet için ilerici bir güç ve dünyanın ortak kalkınması için yapıcı bir güç olacağını belirten Wang, hakiki çok taraflılığı destekleyeceklerini ve çok taraflı serbest ticaret sistemini koruyacaklarını söyledi.

Wang, "Yüksek standartlı dışa açılmayı genişletmeye ve Çin modernleşmesinin geniş fırsatlarını tüm ülkelerle paylaşmaya devam edeceğiz" dedi.