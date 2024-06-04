Çin, Ekolojik Koruma ve Restorasyonda Önemli İlerlemeler Kaydetti

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Tarih: 4 Haziran 2024

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Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi Lu Lihua Pazartesi günü yaptığı açıklamada, Çin'in son yıllarda ekolojik koruma ve restorasyon alanında olağanüstü ilerleme kaydettiğini ve ekolojik bir medeniyet inşa etmeye yönelik küresel çabalara önemli ölçüde katkıda bulunduğunu söyledi.

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"Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığı yetkilisi Lu Lihua, 'Çin son yıllarda ekolojik koruma ve restorasyon konusunda mükemmel ilerlemeler kaydetmiş ve küresel ölçekte ekolojik bir medeniyet inşa çabalarına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur' dedi.

Lu, Pazartesi günü Birleşmiş Milletler Çevre Programı Çin ofisi tarafından düzenlenen temalı bir etkinlikte yaptığı konuşmada, Çin'in hassas ekolojik alanları belirlemek için kırmızı çizgi sistemi uygularken dağlar, nehirler, ormanlar, tarım arazileri, göller, otlaklar ve çöller dahil olmak üzere 100 milyon mu büyüklüğündeki ekosistemi restore ettiğini belirtti."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor. (XHTV)