Çin, Filipinler'den yasadışı konuşlanmış personel ve gemilerin geri çekilmesini istedi

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BEİJİNG, 12 Temmuz (Xinhua) -- Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Zhang Xiaogang, Filipinler'den Güney Çin Denizi'ndeki Nansha Qundao adalarının parçası olan Xianbin Jiao resiflerinde yasadışı şekilde konuşlanmış personel ve gemilerini geri çekmesini istedi.

Zhang, söz konusu açıklamayı Cuma günü Çin Sahil Güvenliği'nin Xianbin Jiao resiflerinde yasadışı şekilde konuşlanmış Filipinler Sahil Güvenlik gemilerine personel ve malzeme aktaran Filipinler'e ait gemilere karşı aldığı önlemlere ilişkin soruya yanıt verirken yaptı.

Çin'in Xianbin Jiao da dahil olmak üzere Nansha Qundao adaları üzerindeki egemenliğinin tartışmasız olduğunu vurgulayan Zhang, Çin tarafının kolluk operasyonlarının meşru ve makul olduğunu, öte yandan Filipinler tarafının Çin'in egemenliğini ve 5. maddesi başta olmak üzere Güney Çin Denizi'nde Tarafların Davranış Deklarasyonu'nu ciddi şekilde ihlal ettiğini belirtti.

Sözcü, söz konusu eylemlerin, Güney Çin Denizi'ndeki gerilimi artırdığını ve bölgesel barış ve istikrara daha da fazla zarar verdiğini ifade etti.

Zhang, "Filipinler tarafını, personel ve gemilerini derhal geri çekmeye ve yanlış yolda ilerlemekten vazgeçmeye çağırıyoruz" dedi.