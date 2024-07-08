Çin, Filipinler'i İkinci Thomas Sığı'ndaki Mercan Resifine Zarar Verdiği İçin Suçladı - Son Dakika
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Çin, Filipinler'i İkinci Thomas Sığı'ndaki Mercan Resifine Zarar Verdiği İçin Suçladı

Çin, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler'e ait savaş gemisinin mercan resifi ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle Manila yönetimini suçladı. Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan raporda, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı'ndaki mercan dağılımında 'keskin bir düşüş' yaşandığı ifade edildi. Raporda, bölgede ağır metaller ve petrol gibi kirleticilerde artış tespit edildiği, balık ağları gibi başka atıkların da bulunduğu bildirildi.

08.07.2024 20:35
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Çin, Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler'e ait savaş gemisinin mercan resifi ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle Manila yönetimini suçladı.

Çin Doğal Kaynaklar Bakanlığınca hazırlanan raporda, Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı'ndaki mercan dağılımında "keskin bir düşüş" yaşandığı ifade edildi.

Raporda, bölgede ağır metaller ve petrol gibi kirleticilerde artış tespit edildiği, balık ağları gibi başka atıkların da bulunduğu bildirildi.

Bölgeden deniz suyu numunelerinde cıva, bakır, çinko gibi metallerin bulunduğu belirten raporda, atılan nesnelerin bazılarının Filipinler'e ait olduğunun saptandığı bilgisi paylaşıldı.

Raporda, Çin, İkinci Thomas Sığı'nda karaya oturtulan Filipinler'e ait savaş gemisinin mercan resifi ekosistemine zarar verdiği gerekçesiyle Manila yönetimini suçladı.

İkinci Thomas Sığı

Güney Çin Denizi'nde Spratly Adaları'nın parçası olan ve Filipinler'in kontrolündeki İkinci Thomas Sığı, son dönemde iki ülke gemilerinin karşı karşıya geldiği sürtüşme ve gerilimlere sahne oluyor.

Filipinlilerin "Ayungin", Çinlilerin "Rınai" adını verdiği sığlıkta Filipinler Donanmasına ait savaş gemisi karaya oturmuş bulunuyor. Gemiye ikmal sağlamak üzere Filipin gemileri aralıklarla bölgeyi ziyaret ediyor.

Pekin yönetimi, resifte karaya oturtulan "Sierra Madre" adlı savaş gemisinin bölgede yasa dışı bulunduğunu belirterek, geri çekilmesi ve resifin orijinal haline getirilmesini istiyor.

Çin Sahil Güvenliğinin, resifte bulunan gemideki denizcilerin ihtiyaçlarını karşılamak üzere yapılan ikmal seferlerini engellemeye çalışması, ülkeler arasındaki gerilimi yükseltiyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Çin, Filipinler'i İkinci Thomas Sığı'ndaki Mercan Resifine Zarar Verdiği İçin Suçladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin, Filipinler'i İkinci Thomas Sığı'ndaki Mercan Resifine Zarar Verdiği İçin Suçladı - Son Dakika
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