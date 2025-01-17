ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme
Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2024 yılında yıllık bazda yüzde 5 büyüyerek yüzde 5 civarındaki yıllık hedefini tutturdu.
ANONS (Türkçe): LİU YUTİAN, Xinhua muhabiri, Yapay zeka ile desteklenmiş seslendirme:
Cuma günü açıklanan resmi verilere göre, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası 2024 yılında yıllık bazda yüzde 5 büyüyerek yüzde 5 civarındaki yıllık hedefini tutturdu.
Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Beijing'den bildiriyor.
(XHTV)
Son Dakika › Güncel › Çin GSYH'si 2024'te Yüzde 5 Büyüdü - Son Dakika
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