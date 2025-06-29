Çin, Guizhou'ya 200 Milyon Yuan Fon Tahsis Etti

BEİJİNG, 29 Haziran (Xinhua) -- Çin Ulusal Kalkınma ve Reform Komitesi, selden etkilenen Guizhou eyaletindeki acil müdahale ve kurtarma çalışmalarını desteklemek amacıyla merkezi bütçeden 100 milyon yuan (yaklaşık 13,96 milyon ABD doları) fon daha tahsis etti.

Komisyondan cumartesi günü yaptığı açıklamada, 25 Haziran'da tahsis edilen ilk 100 milyon yuanlık fonun ardından toplam desteğin 200 milyon yuana yükseldiği belirtildi.

Söz konusu fonlar, özellikle Rongjiang, Congjiang ve Sandu gibi ağır etkilenen ilçelerde normal yaşam ve üretimin en kısa sürede yeniden tesis edilmesine destek olmak amacıyla altyapı ve kamu hizmetlerinin acil toparlanmasında kullanılacak.

Guizhou'da devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen seller, Rongjiang ilçesinde yeniden etkili oldu. Bu gelişme üzerine yerel yetkililer cumartesi günü saat 12.30'dan itibaren ülkenin en üst düzey sel acil durum müdahale mekanizmasını yeniden devreye soktu.