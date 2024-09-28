Çin'den Güney Çin Denizi'nde Tatbikat

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BEİJİNG, 28 Eylül (Xinhua) -- Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı'na bağlı deniz ve hava kuvvetleri Cumartesi günü Huangyan Dao adalarının yakınlarında keşif ve erken uyarı ile deniz ve hava sahası devriyesi alanlarında rutin tatbikat yaptı.

Komutanlıktan yapılan açıklamada, bölge dışındaki bazı ülkelerin Güney Çin Denizi'nde sorun çıkararak istikrarsızlık yarattığı belirtildi.

Çin'in Huangyan Dao adaları ve çevresindeki sular üzerinde tartışılmaz egemenliğe sahip olduğu belirtilen açıklamada Çin Halk Kurtuluş Ordusu Güney Harekat Komutanlığı, birliklerinin yüksek alarm durumunda kalacağı, ulusal egemenliği ve denizcilik haklarını kararlılıkla savunacağı ve Güney Çin Denizi'nde barış ve istikrarı koruyacağını vurguladı.