HAİYANG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin, ülkenin doğusundaki Shandong eyaletinin Haiyang kenti açıklarında denizden CERES-1 taşıyıcı roketini fırlatarak planlanan yörüngeye 4 yeni uydu gönderdi.
Tianqi uydu grubuna ait 4 uyduyu taşıyan ticari roket, Beijing saatiyle 15.38'de fırlatıldı.
Bu denizden fırlatma görevi, Taiyuan Uydu Fırlatma Merkezi tarafından gerçekleştirildi.
Son Dakika › Güncel › Çin, Haiyang'dan 4 Uydu Fırlattı - Son Dakika
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