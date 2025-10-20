Çin Halkın Geleceği İçin 15. Beş Yıllık Planı Tartışıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Çin Halkın Geleceği İçin 15. Beş Yıllık Planı Tartışıyor

20.10.2025 09:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çin Komünist Partisi, 20. Merkez Komitesi genel kurul toplantısında 15. Beş Yıllık Planı'nı ele alıyor.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin Komünist Partisi (ÇKP) 20. Merkez Komitesi'nin dördüncü genel kurul toplantısı pazartesi günü sabah saatlerinde Çin'in başkenti Beijing'de başladı.

Çin Cumhurbaşkanı ve ÇKP Merkez Komitesi Genel Sekreteri Xi Jinping, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu adına genel kurula çalışma raporu sunarak, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik 15. Beş Yıllık Plan'ın (2026-2030) hazırlanmasına ilişkin taslak önerilerini açıkladı.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Xi Jinping, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin Halkın Geleceği İçin 15. Beş Yıllık Planı Tartışıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı Ünlü isme büyük vefasızlık: Son yolculuğuna bir avuç insan uğurladı
Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu Bakan Fidan yeni görevleri tebliğ etti! Şam Büyükelçisi Nuh Yılmaz, AB Büyükelçisi ise Yaprak Balkan oldu
Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu Günlerce orada kalmış Otelin asansör boşluğunda turistin cansız bedeni bulundu! Günlerce orada kalmış
Litvanya’da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti Litvanya'da gerginlik: Rus askeri uçakları hava sahasını ihlal etti
Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi Rezilliğin adresine mühür vuruldu Tonlarca bozuk eti vatandaşa yedireceklerdi! Rezilliğin adresine mühür vuruldu
Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi Karar çıktı Ünlü halıcıyı baltayla parçalara ayırıp asitle eritmişlerdi! Karar çıktı

14:28
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
12 yılın en sert düşüşü sonrası dev bankalar altın tahminini güncelledi
14:22
Yüzyılın konut projesi İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
14:05
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
Ünlü oyuncuların bölüm başına aldığı ücretler dudak uçuklattı
13:53
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın masasındaki İstanbul anketi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasındaki İstanbul anketi
12:23
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek İşte etiketleri değişecek modeller
Vergi düzenlemesi sonrası telefon fiyatları düşecek! İşte etiketleri değişecek modeller
11:45
Salonda kıyamet koptu İşte Ali Koç’un Fenerbahçe’ye cebinden verdiği para
Salonda kıyamet koptu! İşte Ali Koç'un Fenerbahçe'ye cebinden verdiği para
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2025 14:50:02. #7.13#
SON DAKİKA: Çin Halkın Geleceği İçin 15. Beş Yıllık Planı Tartışıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.