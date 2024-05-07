Çin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ABD'ye Heyet Başkanlığı Yapacak - Son Dakika
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Çin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ABD'ye Heyet Başkanlığı Yapacak

Çin İklim Değişikliği Özel Temsilcisi ABD\'ye Heyet Başkanlığı Yapacak

Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Liu Zhenmin, ABD İklim Özel Elçisi John Podesta ile görüşmek üzere 7-16 Mayıs tarihlerinde ABD'ye gidecek bir heyete başkanlık edecek. İki taraf, İklim Krizinin Ele Alınması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Sunnylands Bildirisi ve diğer uzlaşıların yanı sıra tatbiki sonuçlar elde etmek üzere Çin-ABD iklim işbirliğinin teşvik edilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunacak. Ayrıca Liu, iklim değişikliğiyle mücadele ve diğer konularda Birleşmiş Milletler'in ilgili tarafları ile ABD'nin yerel yönetimleri ve düşünce kuruluşlarıyla da görüşecek.

07.05.2024 14:46
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BEİJİNG, 7 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Liu Zhenmin, ABD İklim Özel Elçisi John Podesta ile görüşmek üzere 7-16 Mayıs tarihlerinde ABD'ye gidecek bir heyete başkanlık edecek.

Çin Ekoloji ve Çevre Bakanlığı'ndan Salı günü yapılan açıklamaya göre iki taraf, iki devlet başkanının vardığı uzlaşı rehberliğinde, İklim Krizinin Ele Alınması İçin İşbirliğinin Geliştirilmesine İlişkin Sunnylands Bildirisi ve diğer uzlaşıların yanı sıra tatbiki sonuçlar elde etmek üzere Çin-ABD iklim işbirliğinin teşvik edilmesine ilişkin görüş alışverişinde bulunacak.

Bakanlığın açıklamasına göre, Liu ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele ve diğer konularda Birleşmiş Milletler'in ilgili tarafları ile ABD'nin yerel yönetimleri ve düşünce kuruluşlarıyla da görüşecek.

Kaynak: Xinhua

İklim Değişikliği, Çevre, Dış Politika, Politika, Güncel, Son Dakika

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