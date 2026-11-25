JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, aralarında Pakistanlı bir faydalı yük uzmanının da bulunduğu üç astronotu taşıyan Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracını Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi.

Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi ile çarşamba günü Beijing saatiyle 08.18'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi.

Shenzhou-24 mürettebatı, görev komutanı ve uzay aracı pilotu Tang Hongbo, uçuş mühendisi Wu Yi ve Tiangong'u ziyaret eden ilk yabancı astronot Pakistanlı Muhammed Zişan Ali'den oluşuyor.

Shenzhou-24 görevi, Çin'in insanlı uzay programı tarihinde Çinli ve yabancı astronotların birlikte katıldığı ilk uzay uçuşu olma özelliğini taşıyor.