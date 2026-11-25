Çin, ilk kez Çinli ve Pakistanlı astronotları taşıyan Shenzhou-24'ü fırlattıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Shenzhou-24, Çinli ve yabancı astronotların ilk ortak uçuşu olarak Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderildi. Pakistanlı faydalı yük uzmanının da yer aldığı araç, 25 Kasım Çarşamba günü Beijing saatiyle 08.18'de Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldı.
JİUQUAN, 25 Kasım (Xinhua) -- Çin, aralarında Pakistanlı bir faydalı yük uzmanının da bulunduğu üç astronotu taşıyan Shenzhou-24 mürettebatlı uzay aracını Tiangong Uzay İstasyonu'na gönderdi.
Çin İnsanlı Uzay Ajansı, uzay aracının Uzun Yürüyüş-2F taşıyıcı roketi ile çarşamba günü Beijing saatiyle 08.18'de ülkenin kuzeybatısındaki Jiuquan Uydu Fırlatma Merkezi'nden fırlatıldığını bildirdi.
Shenzhou-24 mürettebatı, görev komutanı ve uzay aracı pilotu Tang Hongbo, uçuş mühendisi Wu Yi ve Tiangong'u ziyaret eden ilk yabancı astronot Pakistanlı Muhammed Zişan Ali'den oluşuyor.
Shenzhou-24 görevi, Çin'in insanlı uzay programı tarihinde Çinli ve yabancı astronotların birlikte katıldığı ilk uzay uçuşu olma özelliğini taşıyor.
Kaynak: Xinhua
Sizin düşünceleriniz neler ?