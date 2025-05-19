Çin'in 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı Hazırlıkları Başladı

BEİJİNG, 19 Mayıs (Xinhua) -- Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping, ulusal ekonomik ve sosyal kalkınmaya yönelik bir sonraki beş yıllık kalkınma planının yüksek kalitede hazırlanmasını sağlamak için sağlam, demokratik ve yasalara dayalı karar alma sürecinin takip edilmesi gerektiğini vurguladı.

Aynı zamanda Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Sekreteri ve Merkez Askeri Komisyonu Başkanı olan Xi, 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın (2026-2030) hazırlanmasına ilişkin çalışmalarla ilgili talimat yayımladı.

Xi, beş yıllık kalkınma planlarının bilimsel olarak hazırlanması ve tutarlı şekilde uygulanmasının, ÇKP'nin ülkeyi yönetme yaklaşımında elde ettiği önemli bir deneyim olduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nın hazırlanması ve uygulanmasının, 20. ÇKP Ulusal Kongresi'nde ana hatlarıyla ortaya konulan stratejik girişimlerin tam anlamıyla gerçekleştirilmesi ve Çin'in modernleşme sürecinin ilerletilmesi açısından büyük önem taşıdığını ifade etti.

Xi, planın en üst düzey hazırlığı sürecinde halkın görüşlerine başvurulması, araştırma ve müzakerelerin artırılması ve geniş çaplı bir uzlaşı oluşturulmasının önemini vurguladı.

Çin, 2026 yılından itibaren ekonomik ve sosyal kalkınma için 15. Beş Yıllık Kalkınma Planı'nı uygulamaya koyacak.

An itibarıyla ÇKP Merkez Komitesi, planla ilgili önerilerin hazırlanmasını organize ederken, ilgili birimler de kısa süre içinde çeşitli kanallar aracılığıyla yetkililer, kamuoyu, uzmanlar ve akademisyenlerden görüş ve öneri almaya başlayacak.