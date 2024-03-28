Çin'in Anhua ilçesindeki çiftçiler çay tarlalarında çalışıyor - Son Dakika
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Çin'in Anhua ilçesindeki çiftçiler çay tarlalarında çalışıyor

Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Anhua ilçesine bağlı Malu kasabasındaki bir çay tarlasında çalışan çiftçiler, havadan drone ile çekilen bir fotoğrafta görülüyor. Anhua ilçesi, Çin'in önde gelen siyah çay üretim bölgesi olup, yaklaşık 400.000 kişi çayla ilgili sektörlerde çalışmaktadır. 2023 yılında 200'den fazla çay işleme işletmesi bulunan ilçede, sektörün toplam üretim değeri geçen yıl 25,2 milyar yuan olarak kaydedilmiştir.

28.03.2024 18:53  Güncelleme: 18:58
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ANHUA, 28 Mart (Xinhua) -- Havadan drone ile çekilen fotoğrafta, Çin'in orta kesimindeki Hunan eyaletinin Anhua ilçesine bağlı Malu kasabasındaki bir çay tarlasında çalışan çiftçiler görülüyor, 26 Mart 2024.

Çin'in önde gelen siyah çay üretim bölgesi olan Anhua ilçesindeki çiftçiler son zamanlarda çay yaprağı toplamak için hummalı bir çalışma içinde. Toplamda 24.000 hektar büyüklüğündeki çay tarlalarına ev sahipliği yapan ilçede yaklaşık 400.000 kişi çayla ilgili sektörlerde çalışıyor.

2023 yılı itibarıyla 200'den fazla çay işleme işletmesinin bulunduğu Anhua'da sektörün toplam üretim değeri geçen yıl 25,2 milyar yuan (yaklaşık 3,49 milyar ABD doları) seviyesine ulaştı. (Fotoğraf: Chen Zhenhai/Xinhua)

Kaynak: Xinhua

Hunan, Çin, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Anhua ilçesindeki çiftçiler çay tarlalarında çalışıyor - Son Dakika

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