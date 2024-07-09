Çin\'in binek araç ihracatı Haziran ayında arttı

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BEİJİNG, 9 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in binek araç ihracatı Haziran ayında 378.000 adede ulaşarak bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 28 artarken, bir önceki aya göre sabit seyretti.

Çin Binek Otomobil Birliği tarafından Pazartesi günü açıklanan verilere göre, Güney Amerika pazarının toparlanmasıyla birlikte, Çin markalı araçların ihracatı Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 31 artarak 325.000 adede ulaşırken, Çinli ve yabancı sermayeli ortak girişimler tarafından üretilen lüks araç ve otomobillerin ihracatı ise yüzde 12 artışla 54.000 adede yükseldi.

Aynı ay içinde Çin'den yapılan yeni enerjili araç ihracatı da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,3 artarak 80.000 adede ulaştı. Veriler, bu yılın ilk yarısında yeni enerjili araç ihracatının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,2 artışla 586.000 adede yükseldiğini gösteriyor.

Tüm yerli binek otomobil üreticilerini kapsayan birliğin verileri, bu yılın ilk yarısında binek otomobil perakende satışlarının bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,3 artışla 9,84 milyon adedi aştığını gösterdi.

Birlik, özel mülkiyetli araçların popülerliğinin artması ve akıllı elektrikli araçlardaki hızlı büyüme sayesinde binek otomobil tüketiminin artmaya devam edeceğini öngörüyor.

Birliğe göre, araç sahiplerinin yeni enerjili araçlara yönelik ilgisinin yanı sıra tüketicileri eski araçları yenileriyle değiştirmeye özendiren devlet teşvikleri, otomobil talebini hızlandırmaya devam edecek.