Çin\'in cep telefonu sevkiyatları 2023 yılında yüzde 6,5 arttı

BEİJİNG, 27 Ocak (Xinhua) -- Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi'ne (CAICT) göre, Çin'in cep telefonu sevkiyatları 2023 yılında bir önceki yıla göre yüzde 6,5 artarak 289 milyon adede ulaştı.

Sanayi ve Bilişim Teknolojileri Bakanlığı'na bağlı bir araştırma enstitüsü olan Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi, 5G telefon sevkiyatlarının geçen yıl yıllık bazda yüzde 11,9 artarak 240 milyon adede ulaştığını ve 2023 yılında Çin'in toplam cep telefonu sevkiyatlarının yüzde 82,8'ini oluşturduğunu söyledi.

Yerli markalar 2023 yılında Çin'in cep telefonu pazarına hakim olmaya devam ederken, toplam sevkiyat bir önceki yıla göre yüzde 1,1 artarak 231 milyon adede ulaştı.

Çin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Akademisi verilerine göre, geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 5,5 artışla toplam 406 yerli marka yeni telefon modeli piyasaya sürüldü.

Veriler, yalnızca Aralık 2023'te toplam cep telefonu sevkiyatının yıllık yüzde 1,5 artışla yaklaşık 28,28 milyon adede ulaştığını ortaya koydu.