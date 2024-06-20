Çin'in Denizaşırı Yatırımları Güçlü Bir Artış Kaydetti

Güncel

BEİJİNG, 20 Haziran (Xinhua) -- Çin'in açıkladığı resmi verilere göre, yılın ilk beş ayında denizaşırı yatırımlarda güçlü bir artış kaydedildi. Bu durum ülkenin küresel ortaklarıyla işbirliğini geliştirdiğinin bir göstergesi.

Çin Ticaret Bakanlığının Perşembe günü açıkladığı verilere göre, ülkenin finansal olmayan yurtdışı doğrudan yatırımı (ODI) yılın ilk beş ayında yıllık yüzde 16,3 artışla 60,2 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelerle işbirliği büyüme ivmesi göstermeye devam ederken, bu ülkelerdeki ODI Ocak-Mayıs döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12,7 artarak 12,81 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.

Sözleşmeye bağlanan yurtdışı projelerinin cirosu yıllık bazda yüzde 8,8 artarak 58,79 milyar ABD dolar oldu. Veriler, yeni imzalanan sözleşmelerin değerinin de yüzde 21,7'lik hızlı bir artışla 87,3 milyar ABD dolarına ulaştığını ortaya koydu.

Çin'in yabancı ülke ve bölgelerde yatırım yapmasını kolaylaştırmak amacıyla bakanlık tarafından denizaşırı projelerin sözleşmeye bağlanmasına ilişkin yayınlanan ve bu yıl 1 Temmuz'da yürürlüğe girecek olan bir yönetmelik, ilgili işletmeler için prosedürleri kolaylaştıracak.