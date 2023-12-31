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Çin'in doğalgaz tüketimi yeşil kalkınma çabalarıyla artıyor - Son Dakika
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Çin'in doğalgaz tüketimi yeşil kalkınma çabalarıyla artıyor

Çin'in doğalgaz tüketimi, yeşil kalkınma çabalarının etkisiyle 2023'ün ilk 11 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 356,61 milyar metreküpe ulaştı. Sadece Kasım ayında ise doğalgaz tüketimi yüzde 9,4 artarak 34,98 milyar metreküpe çıktı.

Çin\'in doğalgaz tüketimi yeşil kalkınma çabalarıyla artıyor
31.12.2023 - 10:34,
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BEİJİNG, 31 Aralık (Xinhua) -- Çin'in doğalgaz tüketimi 2023'ün ilk 11 ayında yeşil kalkınmanın sağlanmasına yönelik çabaların etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre istikrarlı bir artış gösterdi.

Ülkenin en üst düzey ekonomik planlamacısı olan Ulusal Kalkınma ve Reform Komisyonu'na göre, bu dönemde görünür doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artışla 356,61 milyar metreküp oldu.

Sadece Kasım ayında, görünür doğalgaz tüketimi geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,4 artarak 34,98 milyar metreküpe ulaştı.

Kaynak: Xinhua
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