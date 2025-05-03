Çin'in Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Arttı - Son Dakika
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Çin'in Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Arttı

Çin\'in Elektrikli Araç Şarj İstasyonları Arttı

Çin'de elektrikli araç şarj üniteleri 2025'e kadar %47,6 artarak 13,75 milyona ulaştı.

03.05.2025 11:40
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BEİJİNG, 3 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in yeni enerjili araçlara yönelik şarj altyapısını genişletmesiyle birlikte ülkedeki elektrikli şarj tesislerinin sayısı Mart 2025 sonu itibarıyla geçen yıla kıyasla yüzde 47,6 arttı.

Ulusal Enerji İdaresi yetkilisi Zhang Xing, kısa süre önce düzenlenen bir basın toplantısında, ülke genelindeki elektrikli araç şarj ünitelerinin toplam sayısının mart ayı sonunda yaklaşık 13,75 milyona ulaştığını açıkladı.

Bunların yaklaşık 3,9 milyonunu kamuya açık şarj üniteleri oluştururken, özel şarj ünitelerinin sayısı 9,85 milyona yaklaştı.

Ülke genelindeki otoyollarda hizmet alanlarının yüzde 98'inde 38.000 şarj noktası bulunurken, 13 il düzeyindeki bölge, şarj ağını tüm ilçelere genişleterek ilçe düzeyindeki kapsama oranını yüzde 76,91'e çıkardı.

Zhang, yeni enerjili araçların elektrik şebekelerine entegrasyonunu desteklemek amacıyla, Çin'in doğusundaki Shanghai da dahil olmak üzere dokuz şehirde diğer kurumlarla işbirliği içinde araç-şebeke etkileşimine yönelik pilot programlar başlattıklarını ve doğrulama amacıyla 30 çift yönlü şarj projesi seçtiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Xinhua

Teknoloji, Ekonomi, Ulaşım, Güncel, Enerji, Son Dakika

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