Çin'in en üst yasama organı, ÇKP Merkez Komitesi'nin 3. genel oturumu için ilkeleri görüşmek üzere bir araya geldi

Güncel

BEİJİNG, 19 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in en üst yasama organı Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi'nin önde gelen Parti üyeleri, 20. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin 3. genel oturumunun kılavuz ilkeleri üzerinde çalışarak, ilkeleri uygulama planlarını görüşmek üzere bir araya geldi.

Cuma günü gerçekleştirilen grup toplantısına, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu Daimi Komitesi üyesi ve Ulusal Halk Kongresi Daimi Komitesi Başkanı Zhao Leji liderlik etti.

Toplantıda 20. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi'nin 3. genel oturumunun büyük öneme sahip bir toplantı olduğu ve Çin'in büyük bir ülke inşa etme ve Çin modernleşmesi yoluyla tüm cephelerde ulusal yeniden canlanmaya doğru ilerleme çabalarındaki kritik bir zaman diliminde düzenlendiği dile getirildi.

Toplantıda genel oturumda kabul edilen ÇKP Merkez Komitesi'nin Çin'in Modernleşme Sürecini İlerletmek Üzere Reformun Kapsamlı Şekilde Daha da Derinleştirilmesine İlişkin Kararı, gelecekteki reformlara yönelik genel planları ortaya koyup bu reformlara yönelik kilit öneme sahip sorunları ele aldığı ve ilerideki reformlar konusunda yol gösterici bir belge olarak işlev göreceği ifade edildi.

Toplantıda genel oturumun kılavuz ilkelerinin kapsamlı şekilde çalışılıp uygulanmasının, önümüzdeki günlerde önemli bir siyasi görev olarak öne çıkacağı vurgulandı.

Ayrıca, yasama organı yetkililerinin genel oturumun kılavuz ilkelerini dikkatli şekilde ele alması, esaslarını kavraması ve genel oturumda belirlenen yasama ve denetim görev ve önlemlerini tam olarak uygulaması da istendi.