Çin'in GSYİH'si %5,2 Arttı - Son Dakika
Çin'in GSYİH'si %5,2 Arttı

20.10.2025 09:10
Çin'in GSYİH'si 2025'in ilk üç çeyreğinde geçen yıla göre %5,2 yükseldi.

BEİJİNG, 20 Ekim (Xinhua) -- Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılası (GSYİH) 2025 yılının ilk üç çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,2 arttı.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun pazartesi günü açıkladığı verilere göre GSYİH, üçüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,8 artış sergiledi.

Kaynak: Xinhua

