Çin\'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi\'nde Baharın Gelişiyle Muhteşem Manzaralar Oluştu

NANNİNG, 25 Mart (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde baharın gelişiyle beraber tabloları aratmayan muhteşem manzaralar oluştu.
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ata Tohumlarından üretilen fidelerin Atça'da dağıtımını gerçekleştirdi. Vatandaşlar, Çerçioğlu'na desteklerini sürdüreceklerini belirtti.
Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde aracıyla çarptığı 14 yaşındaki scooter sürücüsünün ölümüne neden olan sürücü, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklu sanık E.G. kendini savunurken, mağdurun ailesi ise sanığın hızlı gittiğini ve yarış yaptığını iddia etti. Mahkeme heyeti, sanığı 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan asli kusurlu buldu ve hapis cezası verdi.
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Milletimizin teveccühü ve Allah'ın izniyle 94 ruhunu yeniden canlandıracağız ve milli görüş belediyeciliğini yeniden başlatacağız." dedi.
Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ) Genel Müdürlüğü, Mihalıççık'ın Yunus Emre Mahallesi ile Belen Cılbırt Mahalleleri'nin kanalizasyon altyapı çalışmalarını tamamladı. 20 kilometrelik kanalizasyon hat yapım çalışması ve Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi yaklaşık 50 milyon TL'ye mal oldu.
Fransa Büyükelçiliği'nin proje çağrısı ile bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediyesi (EBB) Kadın Danışma ve Dayanışma Merkezi ile Mülteci Destek Derneği'nin (MUDEM) Kadın Hakları Projesi'nde 3. Faz 7. grup eğitimleri başladı.
Bodrum Belediyesi tarafından yapılan Akyarlar Kafe'nin açılış töreni geniş bir katılımla gerçekleşti. Törende konuşan yetkililer, belediyenin sosyal belediyecilik anlayışı ve yapılan altyapı yatırımlarından bahsetti.
Malatya'da sokak satıcılarına yönelik düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı. Operasyonlarda yapılan aramalarda tabanca, şarjör, fişek, uyuşturucu hap, sentetik uyuşturucu ve esrar ele geçirildi. Ayrıca, 6 bin 650 lira da uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paraya el konuldu.
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