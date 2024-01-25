Çin\'in Guizhou eyaleti, yeni enerjili araç endüstrisinde büyümeyi hedefliyor

GUİYANG, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in güneybatısındaki Guizhou eyaleti, 2024'te yeni enerjili araç endüstrisinin katma değerinde geçen yıla kıyasla yüzde 15'lik büyüme hedefliyor.

Guizhou Eyaleti Halk Kongresi'nin Çarşamba günü gerçekleştirilen yıllık oturumunda, 2024 yılında eyaletteki yeni enerjili batarya ve malzeme endüstrisinin katma değerinde de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15'lik artış beklendiği dile getirildi.

Guizhou Valisi Li Bingjun, sanayi zinciri işletmelerinin teknoloji ve ürünlerinin güncellenmesini teşvik etmek üzere Çin'in batarya devi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL) ve otomobil üreticisi BYD gibi sektörün önde gelen işletmelerinden tam olarak faydalanacaklarını söyledi.

Guizhou'da CATL tarafından inşa edilen, 30 gigavat yıllık üretim kapasitesine sahip bir yeni enerjili güç ve enerji depolama bataryası imalat üssü geçtiğimiz yıl faaliyete geçti. Guizhou, 2025 yılına kadar yeni enerjili güç bataryaları ve malzemeleri alanında önemli bir araştırma ve geliştirme (Ar-Ge) ve üretim merkezi haline gelmeyi hedefliyor.

Guizhou, yeni enerjili batarya ve malzemelerinden oluşan endüstriyel temel sayesinde, yeni enerjili batarya ve malzemelerinden nihai ürün olarak yeni enerjili araçlara uzanan tam teşekküllü bir sanayi zinciri kurmayı amaçlıyor.

2023 yılında elektrikli araçlar için 6.000 yeni şarj ünitesi kuran Guizhou'da, kullanımdaki yeni ve güncellenmiş belediye otobüslerinin yüzde 100'ü, taksilerinse yüzde 97,4'ü yeni enerjili araçlardan oluşuyor.