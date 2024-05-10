Çin\'in Hebei eyaletinde yüksek teknolojili sanayi kalkınma bölgesi faaliyete geçti

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SHİJİAZHUANG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki yüksek teknolojili sanayi kalkınma bölgesi Perşembe günü faaliyete geçti.

Yüksek teknoloji bölgesinin kurulmasına ilişkin resmi onay, geçtiğimiz yılın sonunda eyalet yönetimi tarafından duyurulmuştu.

Eyalet yönetimine göre, bölgede bilimsel ve teknolojik hizmetlere, ticari hizmetlere ve kapsamlı serbest ticaret hizmetlerine odaklanan üst düzey modern hizmet sektörünün geliştirilmesine öncelik verilirken, öte yandan uzay, bilişim, biyoteknoloji, yeni malzeme ve geleceğin bilim ve teknolojisini içeren beş park kurulacak.

Yüksek teknoloji bölgesinin merkezi alanındaki altyapılar temel olarak tamamlandı. Konut tesisleri, ticari binalar ve kamu hizmeti tesisleri kademeli olarak teslim edildi. Bir dizi yüksek teknoloji işletmesinin bölgeye girişi ise hız kazandı.