Çin'in Hebei eyaletinde yüksek teknolojili sanayi kalkınma bölgesi faaliyete geçti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Çin'in Hebei eyaletinde yüksek teknolojili sanayi kalkınma bölgesi faaliyete geçti

Çin\'in Hebei eyaletinde yüksek teknolojili sanayi kalkınma bölgesi faaliyete geçti

Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki yüksek teknolojili sanayi kalkınma bölgesi Perşembe günü faaliyete geçti. Bölgede bilimsel ve teknolojik hizmetlere, ticari hizmetlere ve kapsamlı serbest ticaret hizmetlerine odaklanan üst düzey modern hizmet sektörünün geliştirilmesine öncelik verilirken, beş park kurulacak ve altyapılar tamamlandı.

10.05.2024 15:09
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

SHİJİAZHUANG, 10 Mayıs (Xinhua) -- Çin'in kuzeyindeki Hebei eyaletinin Xiong'an Yeni Bölgesi'ndeki yüksek teknolojili sanayi kalkınma bölgesi Perşembe günü faaliyete geçti.

Yüksek teknoloji bölgesinin kurulmasına ilişkin resmi onay, geçtiğimiz yılın sonunda eyalet yönetimi tarafından duyurulmuştu.

Eyalet yönetimine göre, bölgede bilimsel ve teknolojik hizmetlere, ticari hizmetlere ve kapsamlı serbest ticaret hizmetlerine odaklanan üst düzey modern hizmet sektörünün geliştirilmesine öncelik verilirken, öte yandan uzay, bilişim, biyoteknoloji, yeni malzeme ve geleceğin bilim ve teknolojisini içeren beş park kurulacak.

Yüksek teknoloji bölgesinin merkezi alanındaki altyapılar temel olarak tamamlandı. Konut tesisleri, ticari binalar ve kamu hizmeti tesisleri kademeli olarak teslim edildi. Bir dizi yüksek teknoloji işletmesinin bölgeye girişi ise hız kazandı.

Kaynak: Xinhua

Hebei, Teknoloji, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in Hebei eyaletinde yüksek teknolojili sanayi kalkınma bölgesi faaliyete geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


15:42 Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli’ye de aynı tarifeyi uyguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan, ittifak ortağı Bahçeli'ye de aynı tarifeyi uyguladı
15:34 Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis’e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz Bakan Tekin: Öğretmene şiddete yasal düzenleme haftaya Meclis'e gelir, Haziran başında yasalaşmasını bekliyoruz
15:18 Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey’e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız Özel: Cumhurbaşkanımıza da Devlet Bey'e de söyledim, el ele verip emekli maaşını asgari ücrete çıkaracağız
14:57 Beştepe’de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi İşte masadaki konular… Beştepe'de Erdoğan-Bahçeli görüşmesi sona erdi! İşte masadaki konular…
13:05 CHP’li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması Hakaretler havada uçuştu CHP'li Ağbaba ile AK Partililer arasında deprem tartışması! Hakaretler havada uçuştu
16:03 Eurovision 2024’te Yunan şarkıcı Marina Satti’den İsrailli Eden Golan’a protesto Eurovision 2024'te Yunan şarkıcı Marina Satti'den İsrailli Eden Golan'a protesto
15:51 Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı Şimşek pazartesi gününü işaret etmişti! Kamudaki tasarruf tedbirlerinin ayrıntıları belli olmaya başladı
15:47 Fenerbahçe’nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor Fenerbahçe'nin süper yıldızı Batshuayi bedavaya elden kaçıyor
15:37 Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bıraktı Katledilen okul müdürü 81 ilde anıldı Öğretmenler, Türkiye genelinde iş bıraktı! Katledilen okul müdürü 81 ilde anıldı
15:37 Almanya’daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı Almanya'daki aktivistler, zorla Tesla fabrikasına girmeye çalıştı
14:03 36. tura gidiliyor Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi 36. tura gidiliyor! Yılan hikayesine dönen Yargıtay başkanlığı seçiminde Muhsin Şentürk adaylıktan çekildi
13:57 Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL’ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira Beyoğlu Belediye Başkanı Güney: Şu kitapçığın tanesini 2 bin TL'ye yaptırmışlar, en pahalı yere sordum 500 lira
13:37 Gölcük Tabiat Parkı’nın işletmesi belediyeden alındı Karar Tanju Özcan’ı küplere bindirdi Gölcük Tabiat Parkı'nın işletmesi belediyeden alındı! Karar Tanju Özcan'ı küplere bindirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.05.2024 16:24:16. #1.11#
SON DAKİKA: Çin'in Hebei eyaletinde yüksek teknolojili sanayi kalkınma bölgesi faaliyete geçti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement