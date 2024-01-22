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Horgos Limanı'ndan rekor düzeyde yük hacmi kaydedildi - Son Dakika
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Horgos Limanı'ndan rekor düzeyde yük hacmi kaydedildi

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı, 2023 yılında rekor düzeyde ithalat ve ihracat yük hacmi kaydetti. Limandan geçen yük hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 artarak 41,78 milyon tona ulaştı. Liman üzerinden ithal ve ihraç edilen ürünler giderek çeşitleniyor ve yeni enerjili araçların ihracat hacmi de 2023 yılında sekiz kattan fazla arttı.

Horgos Limanı\'ndan rekor düzeyde yük hacmi kaydedildi
22.01.2024 - 16:14,  Güncelleme: 16:23
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ÇEKİM TARİHİ: Yakın tarihli görüntüler

KONUM: Urumqi, Çin

1. Horgos Limanı'ndan çeşitli görüntüler

Çin'in kuzeybatısındaki Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nde bulunan Horgos Limanı 2023 yılında rekor düzeyde ithalat ve ihracat yük hacmi kaydetti.

Horgos Gümrüğü verilerine göre 2023 yılında limandan geçen yük hacmi bir önceki yıla kıyasla yüzde 4,4 artarak 41,78 milyon tona ulaştı.

"Akıllı denetimde yenilikler yaptık, lojistik prosedürleri basitleştirdik, düzenleme süreçlerini sürekli olarak optimize ettik ve gümrük işlemlerinin verimliliğini artırdık."

Liman üzerinden ithal ve ihraç edilen ürünler giderek çeşitleniyor. Bunlar arasında yer alan yeni enerjili araçların ihracat hacmi ise 2023 yılında bir önceki yıla göre sekiz kattan fazla arttı.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Çin'in Urumqi kentinden bildiriyor.(XHTV)

Kaynak: Xinhua
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