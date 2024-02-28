Çin'in ikinci yerli üretim büyük yolcu gemisi 2026 yılı sonuna kadar teslim edilecek

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SHANGHAİ, 28 Şubat (Xinhua) -- Çin'in henüz inşa halinde olan ikinci yerli üretim büyük yolcu gemisinin 2026 yılı sonuna kadar teslim edilmesi bekleniyor.

Çin Devlet Gemi İnşa Şirketi'ne (CSSC) bağlı Shanghai Waigaoqiao Gemi İnşa Şirketi tarafından Çarşamba günü açıklanan programa göre, yolcu gemisi 2026 yılının Mart ayı sonunda rıhtımdan ayrılacak ve 2026'nın Haziran ayında deneme seferlerine başlayacak. Yolcu gemisinin isimlendirilmesi ve teslimatı ise 2026 yılı sona ermeden gerçekleştirilecek.

Yeni gemi yaklaşık 142.000 ton toplam tonaja, 341 metre toplam uzunluğa, 37,2 metre genişliğe ve 2.144 kabine sahip. Ülkenin ilk yerli üretim büyük yolcu gemisi Adora Magic City ile karşılaştırıldığında, tonajda 0,67 milyon ton ve uzunlukta 17,4 metrelik bir artış ve 19 ilave kabin olduğu görülüyor.

Şirketin açıklamasına göre, Adora Magic City'den daha yüksek bir inşaat hacmine sahip olmasına rağmen yeni geminin toplam inşaat süresinin yüzde 20 oranında kısalması bekleniyor.

Öte yandan geminin donatım çalışmaları da Pazartesi günü başladı. Şirketten yapılan açıklamada, bu kritik aşamanın sorunsuz ilerlemesinin, geminin genel inşaat ve teslimat programının gerçekleştirilmesi açısından çok önemli olduğu belirtildi.

Adora Magic City bu yılın Ocak ayında 7 gün 6 gecelik bir yolculukla 1.119 deniz mili kat ederek ilk ticari seferini tamamlamış ve turistlerden büyük ilgi görmüştü.