Çin\'in İlk Kargo Havalimanı: Ezhou Huahu

EZHOU, 14 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in orta kesimindeki Hubei eyaletinin Ezhou kentinde bulunan Ezhou Huahu Uluslararası Havalimanı'nda yurtiçi ve yurtdışından gelen kargolar, gece gündüz demeden kesintisiz olarak işlemden geçiriliyor. Çin'in kargo odaklı ilk havalimanı olan Ezhou Huahu, Temmuz 2022'de faaliyete geçti. 750.000 metrekarelik kargo transfer merkezinde toplam 52 kilometreye varan parsel ayırma hatları bulunan havalimanında 45 uluslararası rotanın yanı sıra 59 da yurtiçi kargo rotası işletiliyor.