Çin'in İmalat PMI Endeksi Eylülde Yükseldi - Son Dakika
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Çin'in İmalat PMI Endeksi Eylülde Yükseldi

Çin'de imalat PMI Eylül'de 49,8'e çıkarak iki aylık düşüşü sona erdirdi, sektörlerde iyileşme gözlendi.

30.09.2024 11:37
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BEİJİNG, 30 Eylül (Xinhua) -- Çin'de imalat sektörü satın alma yöneticileri endeksi (PMI) Eylül ayında 49,8 seviyesine yükseldi. Endeks, Ağustos ayında 49,1 olarak ölçülmüştü.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Pazartesi günü açıkladığı resmi verilere göre son 5 ayın en yüksek seviyesi olan bu değere ulaşılmasıyla iki aydır süren düşüş sona ermiş oldu.

NBS istatistikçisi Zhao Qinghe, PMI değerindeki iyileşmenin, imalat faaliyetlerinin bu ay daha iyi bir performansla hız kazandığı anlamına geldiğini söyledi.

Üretim alt endeksi, 51,2 ile ani yükseliş ve düşüş döngü sınırı olan 50'yi aşarken, büyük, orta ve küçük ölçekli üreticilerin tümünün PMI değerleri yükseldi.

PMI değeri 53 olan yüksek teknoloji sektörü ve 52 olan ekipman imalat sektörü, büyümede başı çekmeye devam etti. Tüketim malları sektörü ise 51,1 düzeyindeki bir PMI değeriyle önemli bir ısınma eğilimi sergiledi.

Endekste 50'nin üzerindeki değerler genişlemeyi gösterirken, bunun altındaki değerler ise daralma anlamına geliyor.

Kaynak: Xinhua

Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Finans, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Güncel Çin'in İmalat PMI Endeksi Eylülde Yükseldi - Son Dakika

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