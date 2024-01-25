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Çin'in Jilin eyaleti 2023 yılında tahıl üretiminde rekor kırdı - Son Dakika
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Çin'in Jilin eyaleti 2023 yılında tahıl üretiminde rekor kırdı

Çin'in kuzeydoğusunda bulunan Jilin eyaleti, sellerin neden olduğu zorluklara rağmen 2023 yılında 41,87 milyar kilogram tahıl üreterek yeni bir rekora imza attı. Eyalet, tahıl üretimini artırmak için ekili alanları genişletme, tarım arazileri ve tohum kalitesini artırma, tarım makinelerini teşvik etme gibi tedbirler aldı. Jilin eyaleti, Çin'in önemli ticari tahıl üslerinden biri olarak önemli bir rol oynamaktadır.

Çin\'in Jilin eyaleti 2023 yılında tahıl üretiminde rekor kırdı
25.01.2024 - 13:18,  Güncelleme: 13:51
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CHANGCHUN, 25 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusunda kilit önemde bir tarım eyaleti olan Jilin, bazı bölgelerde sellerin neden olduğu zorluklara rağmen 2023 yılında 41,87 milyar kilogram tahıl üreterek yeni bir rekora imza attı.

Çarşamba günü Jilin Eyalet Halk Kongresi'nin yıllık oturumunda açıklanan yönetim çalışma raporuna göre, geçen yıl mu (yaklaşık 0,067 hektar) başına düşen ortalama tahıl verimi 479,1 kilogram oldu. Bu veri, eyaleti ülke genelinde tahıl üreten bölgeler arasında ilk sıralara yerleştirdi.

Eyalet 2023 yılında tahıl üretimini artırmak üzere ekili alanların genişletilmesi, tarım arazileri ile tohumların kalitesinin artırılması ve tarım makinelerinin teşvik edilmesi gibi bir dizi tedbiri hayata geçirdi.

Yönetimin çalışma raporuna göre, eyalette yaklaşık 8 milyon mu büyüklüğünde yüksek standartlı ekim alanı geliştirilirken, 254.000 mu büyüklüğünde tuzlu-alkali toprak da ekilebilir araziye dönüştürüldü. Ürün yetiştiriciliğinde entegre makineleşme oranı ise yüzde 94'e ulaştı.

Jilin eyaleti, Çin'in önemli ticari tahıl üslerinden biri olarak önemli bir rol oynuyor.

Jilin'de 2024 yılında tahıl üretiminin 44 milyar kilogramı aşması bekleniyor. Raporda, 2027 yılına kadar tüm kalıcı temel ekim alanlarının yüksek standartlı ekim alanlarına dönüştürülmesi için çaba gösterileceği belirtildi.

Kaynak: Xinhua
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