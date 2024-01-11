Çin\'in kendi geliştirdiği C919 yolcu uçağı, Shanghai ile Beijing arasında sefere başladı

ÇEKİM TARİHİ: 9 Ocak 2024

Shanghai ile Beijing arasındaki yeni rotada uçan C919 yolcu uçağının çeşitli görüntüleri

Çin'in kendi geliştirdiği büyük yolcu uçağı C919, Salı günü Beijing ve Shanghai mega kentlerini birbirine bağlayan yeni bir rotada sefere başladı.

China Eastern Havayolları'na ait MU5137 sefer sayılı uçak, Shanghai Hongqiao Uluslararası Havalimanı'ndan saat 15.40 sularında kalkarak yaklaşık iki saat sonra Beijing Daxing Uluslararası Havalimanı'na ulaştı.

Böylece, C919 tipi yolcu uçaklarıyla Shanghai Hongqiao ve Chengdu Tianfu rotasının ardından ikinci düzenli rota başlatılmış oldu.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Shanghai kentinden bildiriyor. (XHTV)