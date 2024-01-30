Çin\'in kültür sektörü 2023\'te büyük bir artış kaydetti

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BEİJİNG, 30 Ocak (Xinhua) -- Çin'in kültür sektöründe ve ilgili iş alanlarında faaliyet gösteren büyük işletmeler, sektörün toparlanmaya devam etmesiyle birlikte 2023 yılında gelir ve karlarında büyük artış kaydetti.

Ulusal İstatistik Bürosu'nun (NBS) Salı günü açıkladığı verilere göre, ankete tabi 73.000 işletme geçen yıl 2022'dekine kıyasla yüzde 8,2 artışla toplam 12,95 trilyon yuan (yaklaşık 1,82 trilyon ABD doları) gelir elde etti.

NBS kıdemli istatistikçisi Zhang Peng iç talebi genişletmeyi ve tüketimi teşvik etmeyi amaçlayan politikaların etkili şekilde uygulanmasıyla, halkın kültürel tüketim potansiyelinin durmaksızın geliştiğini söyledi.

Bu firmaların karları bir önceki yıla göre yüzde 30,9 artarak yaklaşık 1,16 trilyon yuana ulaştı. Zhang, internet bilişim hizmetleri, dijital içerik hizmetleri ve internetteki kültür ve eğlence platformlarının söz konusu hızlı büyümeyi önemli ölçüde güçlendirdiğini belirtti.

Giyilebilir akıllı kültürel cihazlar, multimedya oyunları ve eğlence amaçlı akıllı dronelar gibi ürünler sunan yeni iş biçimlerine sahip şirketler, geçen yıl yüzde 15,3 artışla yaklaşık 5,24 trilyon yuan gelir elde etti.