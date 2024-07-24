Çin'in Liaoning eyaletinde sel felaketi: 1.400 kişi güvenli bölgelere nakledildi

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SHENYANG, 24 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in kuzeydoğusundaki Liaoning eyaletinde yaşayan 1.400'den fazla kişi Salı günü erken saatlerde başlayan sağanak yağışlar nedeniyle güvenli bölgelere nakledildi.

Eyaletteki sel kontrol ve kuraklık yardım merkezi tarafından Çarşamba günü yapılan açıklamada, eyaletin Shenyang, Anshan ve Liaoyang kentlerinde şiddetli yağışların tetiklediği sel felaketi nedeniyle 3. Seviye acil durum müdahalesinin başlatıldığı bildirildi.

Eyaletteki meteoroloji gözlemevine göre, Salı saat 07.00'den Çarşamba saat 07.00'ye kadar eyalet genelinde ortalama yağış miktarı 20,9 milimetreye ulaştı.

Bu sürede Benxi kentinin Pingshan ilçesinde saatte düşen maksimum yağış 91,8 milimetre olurken, Liaoyang kentinin Liaoyang ilçesinin bir köyüne düşen maksimum toplam yağış 224,4 milimetreye ulaştı.

Sağanaktan etkilenen bölgeler için yaklaşık 97.000 kişiden oluşan toplam 2.750 acil kurtarma ekibi 24 saat hazır bulunmak üzere harekete geçirildi.

Hava tahminlerine göre, Perşembe günü Dandong ve Jinzhou gibi kentlerin bazı bölgelerinde de sağanak yağış bekleniyor.